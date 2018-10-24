Beyaz eÅŸya ve mobilyada vergi indirimi talebi

TÃ¼rkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ±, beyaz eÅŸya ve mobilya iÃ§in vergi indirimi talebinde bulundu.

Ekonomik daralmanÄ±n beyaz eÅŸya ve mobilya baÅŸta olmak üzere ev eÅŸyasÄ± satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± vurduÄŸunu söyleyen Türkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, “Son aylarda enflasyonda en çok göze çarpan kalemlerden biri ev eÅŸyasÄ± grubu oldu. GeçtiÄŸimiz yÄ±la göreçamaÅŸÄ±r makinesinin fiyatÄ± yüzde 68, buzdolabÄ±nÄ±n fiyatÄ± yüzde 58 ve bulaÅŸÄ±k makinesinin fiyatÄ± yüzde 50 oranÄ±nda arttÄ±. Mobilya sektöründe ise kanepenin fiyatÄ± yüzde 51, yatak odasÄ± takÄ±mÄ±nÄ±n fiyatÄ± yüzde 53 artÄ±ÅŸ gösterdi. Dövizdeki dalgalanmalar ve enflasyondaki yükseliÅŸ, vatandaÅŸlarÄ±n ev eÅŸyasÄ±na olan talebini azalttÄ±.Bu sektörlerdeki daralmanÄ±n önüne geçmek ve enflasyonla mücadele etmek için yüzde 10’luk indirim kampanyalarÄ± tek baÅŸÄ±na yeterli deÄŸil. Beyaz eÅŸya ve mobilya sektörünü canlandÄ±rmak için halkÄ±n ödeyebileceÄŸi düzeyde yeni kampanyalar yapÄ±lmalÄ±” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 16:30

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