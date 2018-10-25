Af Örgütü: İhraç edilenler için etkin çözüm yok

Eylem NAZLIER

İstanbul



Uluslararası Af Örgütü, OHAL sürecinde çıkarılan KHK'lerle kamu görevlerinden ihraç edilen yaklaşık 130 bin kişinin ihraç edilen süreçlerini ele alan bir rapor yayımladı. Af Örgütü'nün İstanbul Tophane' deki şubesinde yapılan toplantıda raporun açıklanmasından önce Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner söz aldı. OHAL İnceleme Komisyonu'nun beklentileri karşılamadığını söyleyen Gardner, “Komisyon bir çözüm değil. İdari mahkemelerden de bir beklenti yok. İhraç edilenler herkes işe iade edilmeli. İnsanlar işten çıkartılırsa somut deliller olmalı. OHAL Komisyonu Avrupa Komisyonu'nun tavsiyesiyle kuruldu. Hükümet bu komisyondan eminse bir kez daha Venedik Komisyonu'ndan görüş alabilir. Bence Venedik Komisyonu da OHAL komisyonunun etkin bir çözüm olmayacağı görüşünde olacak.” dedi. Raporda ise ihraçların kamu sektöründe neredeyse her alanı etkilediği belirtiliyor ve ihraçların sürebileceği ifade ediliyor: “OHAL sona ermiş olsa da Türkiye'deki hükümet kitlesel nitelikli bu ihraçlara devam etmeye kararlı görünüyor” Yine raporda OHAL Komisyonunun bağımsız ve tarafsız olması gerektiğinin altı çiziliyor.

YIKICI ETKİLER YARATMAYA DEVAM EDİYOR'

Yaşanan ihraçların, bu ihraçlara maruz kalanlar ile onların aileleri üzerinde yıkıcı etkiler yaratmaya devam ettiğinin belirtildiği raporda şu ifadelere yer veriliyor: “OHAL Komisyonu görünüşte bu kişilere çözüm için bir başvuru yolu sağlamak amacıyla kuruldu; ancak Komisyon'un prosedürleri ihraç edilenlere etkin bir itirazda bulunma imkanı vermedi ve komisyon zararsız olan fiilleri yasaklı gruplarla 'irtibatlı' olunduğuna dair delil olarak gösteren hükümetin keyfi olarak gerçekleştirdiği ihraçları otomotiv olarak onaylayan bir mekanizmaya dönüştü. Komisyonca itirazlar hakkında olumlu karar verilen kişilere bile tam onarım ve tazminat garantisi yok. Dahası komisyon tarafından verilmesinden sonra bile kişiler hakkında isnat ve delilere ilişkin tüm ayrıntıların verilmiyor oluşu da, itiraz başvuruları reddedilen kamu çalışanlarının idari mahkemeler nezdinde yapacakları bir sonraki itirazı da güçleştiriyor. Uluslararası Af Örgütü, uluslararası topluma Türkiye yetkililerinin böylesi bir değişikliği gerçekleştirme yönünde adımlar atmaması halinde, bu raporda yer verilen kaygıları dile getirme ve yetkililerinden ihraç edilen tüm kamu sektörü çalışanlarının adalet ve onarım da dahil olmak üzere uygun hukuki usule yeterli erişimlerinin sağlanmasını isteme çağrısında bulunuyor.” Raporun ‘Türkiye Hükümeti’ne tavsiyeler’ bölümünde ise, “İhraç edilen kamu sektöründe çalışanları görevlerine iade edilmelidir. İhraç edilen kamu sektöründe çalışanlarının eski hale iade ve maddi tazminat da dahil olmak üzere tam bir onarıma erişimlerinin sağlanması güvence altına alınmalıdır. Keyfi ihraçlara son verilmelidir” denildi.

İHRAÇ EDİLENLER KONUŞUYOR: SELAM VERMEKTEN BİLE ÇEKİNİYORLAR

Raporda ihraç edilmiş kişilerin ihraç sürecinde neler yaşadıklarına dair görüşler de yer alıyor. İhraç edilen yer verilen bir öğretmen şöyle konuşuyor: “Düşünün bir sabah uyanmışsınız hem siz hem eşiniz ihraç edilmiş. Yapabileceğiniz başka hiçbir iş yok. Nasıl geçineceğiniz bilmiyorsunuz. İnsanlar size selam vermekten bile çekiniyorlar. Komşularınız size farklı bir gözle bakıyor...” Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan ihraç edilen bir Ziraat mühendisinin de şu görüşlerine yer veriliyor: “Bir şekilde damgalandım. Akademik kariyerime devam etmem engellendi. Gidip inşaatta çalıştım. Çünkü başka hiçbir yerde kimse bana iş vermek istemedi..."

Raporda ihraç edilen bir akademisyenin de OHAL komisyonundan hâlâ sonuç beklediği belirtiliyor.