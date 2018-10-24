MHP Ã§ark etti, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar Ã¶nergesi reddedildi

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar Ã¶nergesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi Meclis'te 4 partinin oylarÄ±yla kabul edilmiÅŸti. MHP kara deÄŸiÅŸtirdi, Genel Kurul'da reddedildi.

Ä°YÄ° Parti'nin verdiÄŸi emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlara iliÅŸkin grup önerisi, Meclis Genel Kurulu'nda CHP, HDP, MHP ve Ä°YÄ° Parti'nin oylarÄ±yla kabul edildi. Ancak yaÅŸa takÄ±lanlarla ilgili düzenleme Genel Kurul'da reddedildi.

ÖNERÄ°NÄ°N GÖRÜÅžMESÄ° 4 PARTÄ° OYLARIYLA KABUL EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar önerisinin görüÅŸülmesi kabul edilmiÅŸti. Öneriye AKP'den 135 ret oyu gelirken; CHP, HDP, MHP, Ä°yi Parti'den 145 milletvekili kabul oyu verdi.

GENEL KURUL'DA AKP VE MHP'NÄ°N OIYLARIYLA REDDEDÄ°LDÄ°

TBMM Genel Kurulunda, Ä°YÄ° Parti'nin, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n çözümü ve iÅŸsizliÄŸin önüne geçilerek yeni istihdam olanaklarÄ±nÄ±n yaratÄ±lmasÄ± amacÄ±yla verdiÄŸi Meclis araÅŸtÄ±rma önergesinin ön görüÅŸmesi yapÄ±ldÄ± ve reddedildi.

Ä°YÄ° Parti MuÄŸla Milletvekili Metin Ergun, bu meselenin partiler üstü olduÄŸunu, saÄŸcÄ±sÄ±, solcusu, dindarÄ±, herhangi bir görüÅŸten insanÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bunun bir maÄŸduriyet sorunu olduÄŸunu dile getiren Ergun, "Devletimiz adÄ±na siyaset kurumu, bu insanlarÄ±mÄ±zÄ± maÄŸdur etmiÅŸ, kanun geriye doÄŸru yürümüÅŸtür. Onun için bunu hep birlikte çözelim, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ± oy devÅŸirme alanÄ± görmeyelim, popülist yaklaÅŸÄ±mlara kurban etmeyelim. AK Parti Grubuna sesleniyorum, bu komisyona 'evet' derseniz, vatandaÅŸtan en çok alkÄ±ÅŸÄ± siz alacaksÄ±nÄ±z. Bu aynÄ± zamanda Meclisimizin itibarÄ±na yönelik tarihi bir dönemeç." diye konuÅŸtu.

HDP Batman Milletvekili Necdet Ä°pekyüz, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n keyfiyete baÄŸlÄ± ÅŸekilde yapÄ±lan düzenlemeyle haklarÄ±nÄ±n gasbedildiÄŸini savundu. Bu kiÅŸilerin ayrÄ±calÄ±k deÄŸil, haklarÄ±nÄ±, yÄ±llarca yatÄ±rdÄ±klarÄ± primlerini, alÄ±n terlerini istediklerini belirten Ä°pekyüz, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n çocuklarÄ±nÄ±n, ailelerinin maÄŸdur olduÄŸunu ifade etti. Ä°pekyüz, bunun vicdani bir sorumluluk olduÄŸunu dile getirdi.

CHP Ä°zmir Milletvekili Atila Sertel, "Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar yok; AKP'nin emeklilikte yaÅŸa taktÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiler var. HakkÄ±, hukuku çiÄŸnenen insanlarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±sÄ± kimilerine göre 3 milyon, kimilerine göre daha fazla. Maç oynanÄ±rken birileri çÄ±kÄ±yor, 'penaltÄ±yÄ± ya da golü kaldÄ±rdÄ±k' diyor. Emeklilikte yaÅŸa taktÄ±klarÄ±nÄ±n sorunlarÄ±nÄ± çözmek için bütün partilere görev düÅŸüyor." dedi.

MHP: Ä°KTÄ°DARLA UZLAÅžMA SAÄžLANMADAN HAREKET ETMEK DOÄžRU DEÄžÄ°L

MHP Grup BaÅŸkanvekili Erkan Akçay, ülkenin önemli sosyal ve ekonomik sorunlarÄ±ndan biri haline gelen emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar konusunun, uzun süredir kamuoyunu meÅŸgul ettiÄŸini söyledi. Bu konuyu bazÄ± partilerin istismar ve polemik aracÄ± haline getirildiÄŸi belirten Akçay, TBMM'de ilgisi olmayan komisyonlarda, Genel Kurulda, her ortamda bu konu gündeme getirilerek, kamuoyunda adeta bir kutuplaÅŸma yaratÄ±lmak istendiÄŸini ifade etti.

Akçay, 24 Haziran 2018 milletvekili seçim beyannamesinde emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n maÄŸduriyetinin giderilmesi taahhüdünde bulunduklarÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±. Akçay, MHP milletvekillerinin bu maÄŸduriyetin giderilmesi için kanun teklifi verdiklerini, bunlardan birinin de kendisi olduÄŸunu anlatarak, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"MHP olarak taahhüdümüzün ve kanun tekliflerimizin arkasÄ±ndayÄ±z ve takipçisiyiz. Bununla birlikte emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar sorununun gittikçe artan ÅŸekilde polemik konusu yapÄ±lmasÄ±na araç olmayacaÄŸÄ±z. Sosyal ve ekonomik sorunlarÄ±n çözümü, beklentilerin karÅŸÄ±lanmasÄ±, ülke gerçeklerinden kopuk ÅŸekilde ele alÄ±namaz. Sistematik ve ekonomik saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± millet olarak kenetlenmemiz, saÄŸduyu içinde hareket etmemiz önemli. Ülkemizin itibar ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hedef alan para oyunlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda devletimizi ekonomik olarak ayakta tutmak hepimizin en önemli sorumluluklarÄ±mÄ±zdan biri. Devlet bütçesine büyük yükler getirecek uygulamalardan bir süre kaçÄ±nmamÄ±z gerekiyor. Siyasi rant peÅŸinde deÄŸiliz. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar sorunu için bütçe ve ekonomiden sorumlu iktidarla uzlaÅŸma saÄŸlanmadan hareket ederek yürümek doÄŸru deÄŸil. MHP sorumlu, doÄŸru bir politika izliyor. Bu soruna iliÅŸkin taahhüdümüz ve tekliflerimizin takipçisi olmakla birlikte, çözüm için ekonomik ÅŸartlarÄ±n, mali imkanlarÄ±n dikkate alÄ±narak, bütçenin yönetimiyle görevli olan iktidarla uzlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± zorunluluk ve sorumlu siyasetin gereÄŸidir. "

AKP KÄ±rÄ±kkale Milletvekili Ramazan Can, 38 ve 40 yaÅŸÄ±nda emekliliÄŸin sistemi çökerttiÄŸini, aktüeryal dengenin bozulduÄŸunu, 1 emekliye 4 çalÄ±ÅŸanÄ±n olmasÄ± gerektiÄŸini, mevcut karÅŸÄ±lama oranÄ±nÄ±n ise sürdürülemez olduÄŸunu öne sürdü.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan oylama sonucunda CHP, HDP ve Ä°YÄ° Parti'nin kabul oylarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± açÄ±lmasÄ±na dair önerge kabul edilmedi.

MHP lideri BahÃ§eli, Erhan Usta'yÄ± gÃ¶revden aldÄ±

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 6,3 milyon olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, emekliliÄŸi hak edenlerin maliyet üzerinden hedef göstermiÅŸ ve 'Erken emekliliÄŸi tasvip etmiyoruz' demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar iÃ§in 4 partiden ortak Ã§alÄ±ÅŸma

'Erken emekliliÄŸi tasvip etmiyoruz' diyen ErdoÄŸan'a tepki

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 20:39

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