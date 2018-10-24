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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 16:22
FotoÄŸraf: VOA/Wikimedia Commons (Public Domain)
Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar Ã¶nerisinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi kabul edildi
24 Ekim 2018 15:54
Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n maÄŸduriyetinin giderilmesi konusunda araÅŸtÄ±rma Ã¶nergesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi Meclis'te 4 partinin oylarÄ±yla kabul edildi.
Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlara iliÅŸkin önergenin görüÅŸülmesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Ä°YÄ° Parti'nin verdiÄŸi emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlara iliÅŸkin grup önerisi, Meclis Genel Kurulu'nda CHP, HDP, MHP ve Ä°YÄ° Parti'nin oylarÄ±yla kabul edildi. Öneri, Meclis Genel Kurulu'nda görüÅŸülerek komisyon kurulup kurulmayacaÄŸÄ±na karar verilecek.
â€‹Grup önerisi üzerine konuÅŸmalar yapÄ±lÄ±rken, AKP ve CHP milletvekilleri arasÄ±nda sÄ±k sÄ±k tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Önerinin oy çokluÄŸuyla gündeme alÄ±nmasÄ±nÄ± muhalefet sÄ±ralarÄ±nda alkÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ±ladÄ±. (DHA)
Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar iÃ§in 4 partiden ortak Ã§alÄ±ÅŸma
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 16:22
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