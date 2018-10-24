â€˜Ã‡AYKUR fonun deÄŸil halkÄ±n olmalÄ±dÄ±râ€™

Avukat Remzi Kazmaz, 'Ã‡AYKUR halkÄ±ndÄ±r satÄ±lamaz' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla, Rize Ä°smail Kahraman KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde sÃ¶yleÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirecek.

ÇAYKUR’un varlÄ±k fonuna devrilerek Meclisin kuruluÅŸ üzerindeki denetleme yetkisinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ±nda, "ÇAYKUR’un satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, borç karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± teminat gösterildiÄŸi" yönündeki tartÄ±ÅŸmalar iyice alevlendi. Bunun karÅŸÄ±sÄ±nda çay üreticilerinin geleceÄŸi için kuruluÅŸa sahip çÄ±kmak gerektiÄŸini düÅŸünenlerin de itirazlarÄ± yükseliyor.

Daha önce çayÄ±n 100 yÄ±llÄ±k öyküsünü yazan kendisi de çay üreticisinin oÄŸlu Avukat Remzi Kazmaz, “ÇAYKUR halkÄ±ndÄ±r satÄ±lamaz’ ÅŸiarÄ±yla söyleÅŸi gerçekleÅŸtirecek.

Rize Ä°smail Kahraman Kültür Merkezi’nde 28 Ekim’de gerçekleÅŸtirilecek saat 13:00-17:00 arasÄ±nda gerçekleÅŸtirecek etkinlik kapsamÄ±nda Kazmaz kitabÄ±nÄ± imzalayacak.

Daha önce, özel sektörle eÅŸit olmayan koÅŸullarda yarÄ±ÅŸa sokulup, kurumun içini boÅŸaltÄ±lmak suretiyle iÅŸlevsiz hale getirilerek prestij kaybÄ±na uÄŸratÄ±ldÄ±ktan sonra Çay Kanunu TasarÄ±sÄ± ile ÇAYKUR’un elinin kolunun baÄŸlanmak istendiÄŸine dikkat çeken Kazmaz ÅŸunlarÄ± söyledi: “Uluslar arasÄ± sermaye çevrelerinin, ÇAYKUR’u ele geçirecek çay iÅŸçisinin ve üreticisinin alÄ±n terini ve emeÄŸini, sofrasÄ±nda demli çay olarak içme hevesi hiç geçmemiÅŸtir. Hevesi kursakta bÄ±rakmak boynumuzun borcudur” dedi. (Rize/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 15:53

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