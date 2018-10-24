HDP'li Ã‡elik, kaÃ§Ä±rÄ±lan SÃ¼ryani din adamlarÄ±nÄ± sordu

HDP Mardin Milletvekili Ã‡elik, kendilerinden 6 yÄ±ldÄ±r haber alÄ±namayan iki SÃ¼ryani din adamÄ±nÄ±n durumunu CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay'a sordu.

HDP Mardin Milletvekili ve Avrupa Süryaniler BirliÄŸi (ESU) Türkiye Sorumlusu Tuma Çelik 2013 yÄ±lÄ±nda kaçÄ±rÄ±lan iki Süryani din adamÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay'a sordu.

Tuma Çelik, soru önergesinde 2 Nisan 2013’te kaçÄ±rÄ±lan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Ä°skenderun Halep Metropoliti Pavlus YazÄ±cÄ± ile Süryani Ortodoks Kilisesi Halep Metropoliti Yuhanna Ä°brahim’den yaklaÅŸÄ±k 6 yÄ±ldÄ±r haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Süryani din adamlarÄ±nÄ± kaçÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± tespit ettikleri grubun baÅŸÄ±nda olduÄŸu iddia edilen Ebu Banat kodunu kullanan Magomed Abdurahmanov'un, Türkiye’de yakalanarak El Kaide terör örgütüne üye olmak ve vahim nitelikte silah ve mühimmat bulundurmaktan tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatan Çelik, Magomed Abdurahmanov'un Suriye’de iÅŸlemiÅŸ olduÄŸu ‘insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suç’ kapsamÄ±ndaki, eylemlerinden yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Çelik, Meclise sunduÄŸu soru önergesiyle kaçÄ±rÄ±lma olayÄ± ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti güvenlik kurumlarÄ± nezdinde bulunan somut bilgilerin neler olduÄŸu, kaçÄ±rÄ±lma olayÄ± konusunda herhangi bir soruÅŸturmanÄ±n ya da kovuÅŸturmanÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±, Magomed Abdurakhmanov’un kaçÄ±rÄ±lma olayÄ± ile ilgisinin güvenlik kurumlarÄ±nca tespit edilip edilmediÄŸi ve kaçÄ±rÄ±lan Metropolitlerin akÄ±betleri konusunda ulaÅŸÄ±lan son veri ve bilgiler neler olduÄŸunu CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay'a sordu. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net