FÄ±ndÄ±k sorunu Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±nacak

TÃ¼m KÃ¶y Sen, Mecliste partilerin TarÄ±m KomisyonlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸerek 'FÄ±ndÄ±kta Ã‡Ã¶zÃ¼m Ã–nerileri Raporu'nu iletecek.

Tüm Üretici Köylüler SendikasÄ± (Tüm Köy Sen) yarÄ±n TBMM’de partilerin TarÄ±m KomisyonlarÄ±yla görüÅŸerek "FÄ±ndÄ±kta Çözüm Önerileri Raporu"nu iletecek.

Tüm Köy Sen olarak olanaklarÄ± ölçüsünde üreticilerin taleplerini dillendirdiklerini, neler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, ÅŸimdi görevin Mecliste olduÄŸunu dile getiren Ordu Åžubesi BaÅŸkanÄ± Zekayi SaÄŸra ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±: Ortaya konuÅŸmak kolay. Önemli olan kalÄ±cÄ± çözüm üretmek. Muhalefet partileri fÄ±ndÄ±kla ilgili araÅŸtÄ±rma önergesi verdi ama önergeyi verenler oturuma katÄ±lmadÄ±lar. Ä°ktidar yanlÄ±ÅŸ içinde ama muhalefette de istediÄŸimiz çalÄ±ÅŸmayÄ± yapmÄ±yor. Bu nedenle taleplerimizi gruplarÄ±n TarÄ±m Komisyon BaÅŸkanlarÄ±na iletmeyi uygun gördük. Taleplerimizin takipçisi olacaÄŸÄ±z.

MECLÄ°S DIÅžINDAKÄ° PARTÄ°LERLE DE GÖRÜÅžECEKLER

Üretici köylülerin sendikasÄ± olarak amaçlarÄ±nÄ±n baÄŸcÄ±yÄ± dövmek deÄŸil, üzüm yemek, çözüm üremeye yönelik çalÄ±ÅŸmalar yapmak olduÄŸunu belirten SaÄŸra, “Sendika olarak emeÄŸimizin ve ürünümüzün savunucuyuz. Bizim yanÄ±mÄ±zda olanlarla beraber olacaÄŸÄ±z. Üreticiler olarak bakÄ±ÅŸ açÄ±mÄ±z bu. Bu nedenle de ayrÄ±m yapmadan tüm parti gruplarÄ±yla görüÅŸeceÄŸiz. YalnÄ±zca Meclis’te deÄŸil, Meclis dÄ±ÅŸÄ± partilerle de görüÅŸmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.” dedi.

ÜRETÄ°CÄ°DEN YANA TARIM YASASI ÅžART

Tüm Köy Sen Genel Merkezi ve Ordu Åžubesi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda tarÄ±m yasasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±larak üreticilerin ve tarÄ±mÄ±n korunmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸi vurgulanÄ±yor. Muhalefet milletvekilleri ve kurum temsilcilerinin sürekli TMO’nun fÄ±ndÄ±k almasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸini belirterek asÄ±l tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerekenlerin önünü kestiklerini söyleyen Ordu Åžubesi BaÅŸkanÄ± Zekayi SaÄŸra, “Ä°ktidarÄ±n niyeti belli, onlar piyasayÄ± tarÄ±m ve gÄ±da tekellerine teslim ettiler” tespitini yaptÄ±. (Ordu/EVRENSEL)

KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§iftÃ§inin tohumuna el konuluyor!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 15:44

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