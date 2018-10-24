'Depremin afete dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi kader deÄŸildir'

CHP Adana Milletvekili MÃ¼zeyyen Åževkin: Meclisten 'Fay YasasÄ±' Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±, 'TÃ¼rkiye Deprem BÃ¶lgeleri HaritasÄ±" yenilenmeli

CHP Adana Milletvekili, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Åževkin, deprem ülkesi olan Türkiye’de nüfusun yüzde 60’a yakÄ±nÄ±nÄ±n aktif fay kuÅŸaklarÄ± üzerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek 470 fay hattÄ± üzerinde çalÄ±ÅŸma yapÄ±lacaÄŸÄ±na rant odaklÄ± kentsel dönüÅŸüm yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

DEPREM YARDIMI 20 YIL SONRA FAÄ°ZÄ°YLE GERÄ° Ä°STENÄ°YOR!

Van Depremi’nin 7’inci yÄ±lÄ± nedeniyle TBMM genel kurulunda görüÅŸülen önerge üzerine CHP grubu adÄ±na konuÅŸan Åževkin, 2011 yÄ±lÄ±nÄ±n Ekim ve KasÄ±m aylarÄ±nda 644 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, binlerce kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± Van depreminin üzerinden 7 yÄ±l geçmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen depremlerin yÄ±kÄ±cÄ± izlerinin silinemediÄŸini belirtti. Bölge halkÄ±nÄ±n insanca yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmemiÅŸ olmasÄ± nedeniyle herkesin durup düÅŸünmesi gerektiÄŸini ifade eden Dr. Åževkin, 145 vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi 1998 Ceyhan depreminde orta hasarlÄ± konutlara onarÄ±m için saÄŸlanan 750 liralÄ±k kredinin 20 yÄ±l sonra faiziyle geri istenmesinin hangi vicdani gerekçeye dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamanÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

'STRATEJÄ°K AFET EYLEM PLANI HAZIRLANMALIDIR'

Depremleri engellemenin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak afete dönüÅŸmesini engellemenin mümkün olduÄŸunun bilindiÄŸini dile getiren Åževkin, “Tüm kaynaklarÄ± zarar azaltma hedefine yönlendirecek, kiÅŸi ve kurumlar arasÄ±nda eÅŸgüdümü saÄŸlayacak, üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, meslek örgütlerinin ve sivil tolum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile ‘Stratejik Afet Eylem PlanÄ±' mutlaka hazÄ±rlanmalÄ±dÄ±r” dedi.

'470 DÄ°RÄ° FAY HATTI ÜZERÄ°NDE BÄ°R ÇALIÅžMA YOK'

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan diri fay haritalarÄ± incelendiÄŸinde, 470 aktif fay kuÅŸaÄŸÄ± üzerinde bulunan yerleÅŸim yerlerine yönelik bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Åževkin, “Bugün Niksar, Havza, Erzincan, SuÅŸehri ve benzeri gibi sayacaÄŸÄ±mÄ±z onlarca yerleÅŸim yerinde ne yaptÄ±nÄ±z? Neden kentsel dönüÅŸüm Ä°stanbul BoÄŸazÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nda sadece rantsal dönüÅŸüm olarak algÄ±lanÄ±r? Öncelikle diri faylarÄ±n üzerinde yer alan yerleÅŸim bölgelerinde üretebilecekleri deprem büyüklükleri de baz alÄ±narak yapÄ± yapÄ±lmasÄ± engellenmeli, riskli alanlar kamuoyuyla da paylaÅŸÄ±larak terk edilmelidir. Bu amaçla en kÄ±sa sürede meclisten bir "Fay YasasÄ±" çÄ±karÄ±lmalÄ±dÄ±r. “Türkiye Deprem Bölgeleri HaritasÄ±" yenilenmelidir” dedi.

'TOKÄ°, YENÄ°DEN YAPILANDIRILMALIDIR'

Son yÄ±llarda devlet müteahhitliÄŸi ve rant proje ihaleleri yapan bir kuruluÅŸ haline getirilen TOKÄ°’nin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±, yoksullar için sosyal konutlar üreten bir yapÄ±ya dönüÅŸtürülmesi gerektiÄŸine dikkat çeken Åževkin, “HalkÄ±n barÄ±nma ve mülkiyet haklarÄ±nÄ± elinden alan rant`a dönük Afet Riski AltÄ±ndaki AlanlarÄ±n DönüÅŸtürülmesi HakkÄ±nda Kanun ve Uygulama YönetmeliÄŸi toplum yararÄ± gözetilerek yeniden ele alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Üniversiteler, meslek odalarÄ±, yerel yönetimler ve halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile; rant odaklÄ± deÄŸil, saÄŸlÄ±klÄ± ve güvenli bir çevrede yaÅŸam hakkÄ±nÄ± saÄŸlayabilecek yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir” diye konuÅŸtu. (Adana/EVRENSEL)

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