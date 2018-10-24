â€˜Muhalif gÃ¶rÃ¼len hekimler yerine yabancÄ± hekimler atanÄ±yorâ€™

CHP Milletvekili Murat Emir, gerekÃ§e gÃ¶sterilmeden atamasÄ± yapÄ±lmayan hekimleri ve yabancÄ± hekim atamalarÄ±nÄ± SaÄŸlÄ±k BakanÄ±â€™na sordu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, gerekçe gösterilmeden atamasÄ± yapÄ±lmayan hekimleri ve son dönemde yaygÄ±nlaÅŸan yabancÄ± hekim atamalarÄ±nÄ± SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca’ya sordu. Önergesinin gerekçesinde hekim ihtiyacÄ±na vurgu yapan Emir, en erken 2024 yÄ±lÄ±nda kapanacak hekim açÄ±ÄŸÄ±na, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yabancÄ± hekim çalÄ±ÅŸtÄ±rma düzenlemesi yaparak çözüm bulduÄŸunu hatÄ±rlatarak; hekim açÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son atamada bin beÅŸ yüzün üzerinde hekimin atamasÄ±nÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun yerine yabancÄ± hekimleri atadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Eylül ayÄ± hekim atamalarÄ±nÄ± daha önce de gündeme getirdiÄŸini ifade eden Emir, ancak sorularÄ±na hâlâ yanÄ±t alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “AynÄ± süreçte sadece Ä°stanbul’daki Aile SaÄŸlÄ±k Merkezlerine atamasÄ± yapÄ±lan 78 hekimden sadece 21’inin T.C uyruÄŸuna sahip olup, 57’sinin yabancÄ± uyruklu olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir” dedi. AtamasÄ± yapÄ±lmayan hekimlerin keyfi bir ÅŸekilde, çoÄŸunlukla da sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± üzerinden fiÅŸlendikleri için atanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iktidarÄ±n ideolojik bakÄ±ÅŸÄ±na muhalif gördüÄŸü hekimleri mesleÄŸin dÄ±ÅŸÄ±nda tutarak, yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan hekim arayÄ±ÅŸÄ±na tepki göstererek; “VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan toplanan vergilerle kurulan üniversitelerimizde, anne babalarÄ±n bin bir güçlükle okuttuÄŸu hekimlerimizin hukuka açÄ±kça aykÄ±rÄ± nedenlerle atamasÄ±nÄ±n yapÄ±lmayÄ±p, “ithal hekim” atamalarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± vicdanlarÄ± derinden yaralamaktadÄ±r” dedi. Emir, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca’ya “Ä°ktidar kendine muhalif gördüÄŸü hekimler yerine yabancÄ± hekimleri atÄ±yor” diye sordu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 15:35

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