EMÄ°S sÃ¶zleÅŸmesi anlaÅŸmayla sonuÃ§landÄ±

BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ ile EMÄ°S arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde anlaÅŸma saÄŸlandÄ±. 2 yÄ±llÄ±k imzalanan sÃ¶zleÅŸmeyle Ã¼cretlere ortalama yÃ¼zde 24 zam alÄ±ndÄ±.

BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ ile Elektromekanik Metal Ä°ÅŸverenleri SendikasÄ± (EMÄ°S) arasÄ±nda 2500 iÅŸçiyi ilgilendiren sözleÅŸme görüÅŸmelerinde anlaÅŸma saÄŸlandÄ±. 2 yÄ±llÄ±k imzalanan sözleÅŸmeyle ücretlere ortalama yüzde 24 zam alÄ±ndÄ±.

BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ Genel Yönetim Kurulu tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, sözleÅŸmenin EMÄ°S’e baÄŸlÄ± Grid Solutions Enerji Endüstrisi AÅž, ABB Elektrik Sanayi AÅž, Schneider Elektrik ve Schneider Enerji iÅŸletmelerinde çalÄ±ÅŸan BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ üyesi 2500 iÅŸçiyi kapsadÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi.

VarÄ±lan anlaÅŸmayla ücretlerde ilk 6 aylÄ±k dönem için yüzde 24 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, “Bu oran iÅŸyerleri arasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik göstermekle birlikte ortalamada net 800 TL ücret zammÄ± anlamÄ±na gelmektedir. Ä°kinci ve dördüncü altÄ±ÅŸar aylarda enflasyon oranÄ±nda ücret artÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lÄ±rken, ücret zamlarÄ± üçüncü altÄ± aylÄ±k dönemde enflasyon artÄ± 2 puan ÅŸeklinde uygulanacak. Sosyal haklarda ise sözleÅŸmenin birinci yÄ±lÄ±nda yüzde 35 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±. Sosyal haklara sözleÅŸmenin ikinci yÄ±lÄ±nda enflasyon artÄ± 2 puan ÅŸeklinde artÄ±ÅŸ uygulanacak” dendi.

ToplusözleÅŸme ile bazÄ± iÅŸyerleri için prim alÄ±nÄ±rken, tüm iÅŸyerlerine yönelik her yÄ±l için net 300 TL’lik alÄ±ÅŸveriÅŸ çeki alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, sözleÅŸmenin kararlÄ± bir ÅŸekilde mücadele eden metal iÅŸçilerinin kazanÄ±mÄ± olduÄŸu bildirildi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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