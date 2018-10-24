TMMOB: Ã‡evre Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Varan, Ä°stinye Park hakkÄ±nda yalan beyan verdi

TMMOB, Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selahattin Varan'Ä±n Ä°stinye Park AVM ve Otel inÅŸaatÄ±na dair yalan beyan verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°zmir Balçova Üçkuyular MeydanÄ±'nda Orjin Grup tarafÄ±ndan yapÄ±mÄ± sürdürülen Ä°stinye Park AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi ve Otel Projesi, "Çevresel etki deÄŸerlendirme (ÇED) gerekli deÄŸildir" kararÄ± iptal edilmesine raÄŸmen yükselmeye devam ederken Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürü Selahattin Varan yerel basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla Ä°stinye Park'Ä±n inÅŸaatÄ± hakkÄ±nda hukuka aykÄ±rÄ± bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

TMMOB, Ä°l Müdürü Varan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±na iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. AçÄ±klamaya TMMOB Ä°zmir Ä°l Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Melih YalçÄ±n ve Çevre Mühendisleri OdasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Helil Ä°nay KÄ±nay da katÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamayÄ± yapan Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Åžube BaÅŸkanÄ± Özlem Åženyol Kocaer, Varan'Ä±n kamuoyunu yanÄ±lttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve suç iÅŸlediÄŸini dile getirdi.

Projenin daha ruhsat verildiÄŸi andan itibaren hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu dile getiren Åženyol, "Bugün Ä°stinye Park Otel ve AVM Projesi, daha küçük olan 6165 ada 6 parsel ve Eski Vergi Dairesi alanÄ± olan 6165 ada 1 parselin tevhidinden oluÅŸan 6165 Ada 8 Parsele verilen ruhsata istinaden devam etmektedir. 10.12.2014 tarihinde verilen ÇED Gerekli DeÄŸildir KararÄ±, bugünkü proje alanÄ± olan 6165 ada 8 parsel için deÄŸil, farklÄ± bir alan olan 6165 ada 6 parsele ve dolayÄ±sÄ±yla farklÄ± bir mimari proje için verilmiÅŸtir" dedi.

'MEVZUATA AYKIRI RUHSAT'

FotoÄŸraf: Evrensel

Balçova Belediyesi'nin de usule aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Åženyol ÅŸunlarÄ± söyledi:

"25.09.2017 tarihinde onaylanan ÇED olumlu raporunda yer alan 6165 ada 8 parseldeki mimari projenin 6165 ada 6 parsel için verilmiÅŸ olan 'ÇED Gerekli DeÄŸildir KararÄ±’nda yer alan mimari projeden farklÄ± olduÄŸu görülmekle birlikte proje alan sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n da alan sÄ±nÄ±rlarÄ± da geniÅŸlemiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla alan sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n geniÅŸlemesi hem Ä°mar Kanunu gereÄŸi hem de ÇED YönetmeliÄŸi gereÄŸince Çevresel Etki DeÄŸerlendirmesi sürecinin yeniden baÅŸlamasÄ± anlamÄ±na gelmektedir. Ancak Süreci yeniden baÅŸlatmaksÄ±zÄ±n 6165 ada 6 parsel için verilmiÅŸ olan 'ÇED Gerekli DeÄŸildir KararÄ±' doÄŸrultusunda mevzuata aykÄ±rÄ± biçimde ruhsat verilmiÅŸtir. 09.07.2018 tarihinde onaylanan imar planÄ±nÄ±n da mahkemenin iptal ettiÄŸi imar planÄ±ndan hiçbir farkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± görülmektedir."

MÜDÜRLÜK VE BELEDÄ°YE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürü Varan'In süreci kamuoyunu yanlÄ±ÅŸ anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten Åženyol, "Mahkeme kararlarÄ±nÄ±n ne Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan ne de Balçova Belediyesi tarafÄ±ndan uygulandÄ±ÄŸÄ± da yoktur. SanÄ±lmasÄ±n ki hukuk, kamu yararÄ± ve bilim rahatça hiçe sayÄ±labilecektir. Bu süreçte en ufak katkÄ±sÄ± olan Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°zmir ValiliÄŸi Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü ve Balçova Belediyesi kurumlarÄ± ve sorumlularÄ± hakkÄ±nda bugün suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

TMMOB: Ä°stinye Park AVM inÅŸaatÄ± bir an Ã¶nce durdurulmalÄ±

Ä°stinye Park AVM'ye bir kÃ¶tÃ¼ haber daha; Ã‡ED'i iptal edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 15:45

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