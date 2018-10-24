NASA: Mars'ta sÄ±vÄ± su varsa, yaÅŸam iÃ§in yeterli oksijen oluÅŸabilir

ABDâ€™li bilim insanlarÄ± Marsâ€™Ä±n, oksijen tÃ¼keterek yaÅŸayan basit yaÅŸam formlarÄ±nÄ± destekleyebileceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

ABD Uzay AjansÄ± NASA’nÄ±n Tepkili Ä°tiÅŸ LaboratuarÄ± ve Kalifornia Teknoloji Enstitüsü iÅŸbirliÄŸinde yürütülen araÅŸtÄ±rmaya göre, Mars’ta sÄ±vÄ± halde su olmasÄ± halinde, basit aerobik yaÅŸam formlarÄ± için yeterli oksijen oluÅŸabiliyor. ABD’li bilim insanlarÄ± Mars’Ä±n, oksijen tüketerek yaÅŸayan basit yaÅŸam formlarÄ±nÄ± destekleyebileceÄŸini söylüyor.

AraÅŸtÄ±rmada görev alan Prof. Woody Fischer, “Oksijen bir ortamÄ±n yaÅŸanabilir olmasÄ±nda anahtar öÄŸe, ancak Mars’ta oksijen göreceli olarak çok az” dedi. Daha önce yürütülen araÅŸtÄ±rmalarda, Mars’Ä±n güney kutbundaki buz katmanÄ±n altÄ±nda sÄ±vÄ± halde su bulunmasÄ± ya da tuzlu yer altÄ± gölleri olmasÄ± ihtimali ileri sürülmüÅŸtü. Tuzlu yer altÄ± göllerinin yüzeye yakÄ±n olma ihtimalini deÄŸerlendiren araÅŸtÄ±rmada, toprak katmanÄ±nÄ±n yeteri kadar ince olmasÄ± durumunda oksijenin suya ulaÅŸabileceÄŸi, ve suya nüfuz ederek su ve hava arasÄ±nda bir denge kurarak basit yaÅŸam formlarÄ±nÄ± destekleyebileceÄŸi kanÄ±tlandÄ±. OluÅŸturulan kimyasal modelle, oksijenin sÄ±fÄ±r derecenin altÄ±ndaki ortamlarda tuzlu suya nasÄ±l nüfuz ettiÄŸi ve Mars’Ä±n ikliminin son 20 milyon yÄ±lda nasÄ±l deÄŸiÅŸtiÄŸi incelendi.YapÄ±lan analizlere göre, düÅŸük yükseklikler ve düÅŸük Ä±sÄ±larda bile suda, basit yaÅŸam formlarÄ±nÄ± destekleyecek kadar, oksijen bulunuyor. (Ä°stanbul/DHA)

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