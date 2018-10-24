Eczaneler aÄŸrÄ± kesici bile bulmakta zorlanÄ±yor

EczacÄ±lar yaÅŸanan ilaÃ§ sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±na iliÅŸkin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± uyararak acilen Ã¶nlem alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

Tüm EczacÄ± Ä°ÅŸverenler SendikasÄ± (TEÄ°S) Genel BaÅŸkanÄ± Nurten Saydan, ilaç tedarikinde yaÅŸanan sorunlara dikkat çekerek, eczanelerin aÄŸrÄ± kesici bile tedarik etmekte zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. ÇoÄŸu ithal edildiÄŸi için döviz kurundan etkilenen ilaçlarÄ±n temininde yetkililere çaÄŸrÄ±da bulunan Saydan, iller arasÄ± takas yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve ilaç fiyatlarÄ±nÄ±n kura göre güncellenmesini istedi.

Tüm EczacÄ± Ä°ÅŸverenler SendikasÄ± (TEÄ°S) Genel Merkez'inde yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Saydan, artan avro nedeniyle ilaç tedarikinde ve birçok ilaçta sorun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, ilaç fiyatÄ± hesaplamasÄ±nda kullanÄ±lan Avro kurunun güncellenmemesinin yaratacaÄŸÄ± sorunlarÄ± anlattÄ±.

2018 yÄ±lÄ± içerisinde beÅŸeri tÄ±bbi ürünlerin fiyatlandÄ±rÄ±lmasÄ±nda kullanÄ±lan 1 avronun deÄŸerinin 6.5 lira civarÄ±nda olduÄŸunu söyleyen Saydan, “Özellikle ithal ilaçlarÄ±n ülkemize giriÅŸinde firmalarÄ±n neden isteksiz davrandÄ±ÄŸÄ± ve zorlandÄ±ÄŸÄ± çok net ÅŸekilde anlaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Yerli ilaç sanayimiz de ilaç etken maddeleri yurt dÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ± tedarik edilmekte ve avrodan etkilenmektedir. Tedarik sorununa raÄŸmen eczacÄ±larÄ±mÄ±z ürünü temin etmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r” dedi.

Bugün eczanelerin enjektörleri, ÅŸeker ölçüm striplerini, insülin enjektör uçlarÄ±nÄ± zararÄ±na da olsa vatandaÅŸÄ±na verdiÄŸine dikkat çeken Saydan “Bu yüzden yeni yÄ±l beklenilmeden Avro kurundaki gerekli güncelleme bir an önce yapÄ±lmalÄ± ve yürürlüÄŸe konulmalÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu. AÄŸrÄ± kesinin bile tedarikinde sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Saydan, “Ülke tarihinde neredeyse ilk defa aÄŸrÄ± kesicinin temininde sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanÄ±yor. Korkumuz bu ilacÄ± eczanelerde bulamayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bakkallarda, benzinlikler vb. yerlerde satÄ±lan güvenilir olmayan sahte ürünleri alarak saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± bozmasÄ±dÄ±r” dedi.

GRÄ°P AÅžISI BULUNAMIYOR

Özellikle bu aylarda yapÄ±lmasÄ± gereken grip aÅŸÄ±sÄ±nda da sorunlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Saydan, “OlasÄ± bir salgÄ±nÄ± önlemek için yeterince grip aÅŸÄ±sÄ± bulunamÄ±yor. Grip aÅŸÄ±sÄ± Türkiye’de üretilmediÄŸinden ithal ediliyor. AyrÄ±ca risk grubundaki kronik hastalÄ±ÄŸÄ± bulunan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z için de tehlikeli bir süreç bizi bekliyor. Bu durum biz eczacÄ±lardan kaynaklanmÄ±yor. Yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm getirmeleri gerekiyor” dedi.

Saydan, Türkiye'de aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tehlikeli bir seviyeye yükseldiÄŸini belirterek, “Türkiye yüzde 28,3 ile dünyada en yüksek çocuk nüfus oranÄ±na sahip 97'nci ülkedir. Nüfusumuzun yaklaÅŸÄ±k 23 milyonu çocuk ve bunun 287 binini de Suriyeli çocuklar oluÅŸturuyor” dedi. Saydan, her geçen yÄ±l aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 2017'de bu sayÄ±nÄ±n 23 bini geçtiÄŸini ifade etti. AyrÄ±ca ekonomik sorunlarÄ±n bahane edilerek depolar tarafÄ±ndan eczanelere verilen ödeme vadelerinin geri çekildiÄŸine dikkat çeken Saydan, konuyla ilgili olarak BakanlÄ±ÄŸÄ±n devreye girmesini talep ederek, “Ä°laç alÄ±m koÅŸullarÄ± deÄŸiÅŸmediÄŸi halde bizlere uygulanan vadeleri neden kÄ±salttÄ±klarÄ±na anlam verememekteyiz. OlasÄ± iflaslarÄ±n hem ekonomik parametrelere, hem de istihdama vereceÄŸi zarar göz ardÄ± edilmemelidir” dedi.

‘KAMU HASTANELERÄ° Ä°LAÇ TÄ°CARETÄ° YAPIYOR’

“Günübirlik tedavi” adÄ± altÄ±nda hastanelerin ilaç karÅŸÄ±lamasÄ±nÄ±n dünyada baÅŸka bir örneÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Saydan, “Bu sisteme göre kamuya ait hastanelerde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ilaçlar doÄŸrudan uygulanmaya baÅŸlandÄ±. Hatta durum kilosu az hastadan artan ilaç miktarÄ±nÄ±n, kilolu hastaya verileceÄŸi söylemine kadar uzandÄ±. Hastanelerde elbette ilaç olur ama kamu hastaneleri ilaç ticareti yapmaz. Daha önceden de tecrübe edildiÄŸi üzere devlete ve vatandaÅŸa bu yöntemin bedeli aÄŸÄ±r olur. Hastaneler ilaç temin edemez duruma gelir”dedi.

'Ä°LLER ARASI TAKAS YASAÄžI KALDIRILSIN'

Ä°laç tüketiminin bölgelere hatta ÅŸehirlere göre deÄŸiÅŸiklik gösterdiÄŸini dile getiren Saydan, bazÄ± illerde olmayan ilacÄ±n diÄŸerlerinde olduÄŸunu söyledi. Bu nedenle ÅŸehirler arasÄ±ndaki ilaç takasÄ± yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten Saydan, il içi takasÄ±n ÅŸehirler arasÄ±nda olmamasÄ±nÄ±n mesafeleri çok yakÄ±n ama farklÄ± il sÄ±nÄ±rlarÄ±nda olan karÄ±-koca eczacÄ±larÄ±n bile ilaç takas edemediÄŸini söyledi.(Ankara/EVRENSEL)

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