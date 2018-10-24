'FETÃ–'den aranan Mehmet Fecri YÄ±ldÄ±z, Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

'FETÃ–'den aranan EGM Ä°stihbarat Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Teknik Takip Operasyon Åžubesi'nin eski mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Fecri YÄ±ldÄ±z, Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

'FETÖ' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yaskalama kararÄ± bulunan Emniyet Genel MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Teknik Takip Operasyon Åžube'sinin eski müdürü Mehmet Fecri YÄ±ldÄ±z, Ä°stanbul'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YÄ±ldÄ±z, "FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olduÄŸu" iddiasÄ±yla aranÄ±yordu.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Büyükçekmece'deki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda Mehmet Fecri YÄ±ldÄ±z ile Edirne 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinden yakalama kararlarÄ± bulunan Erkan Ä°nce ve ByLock listelerinde adÄ± geçen Selim Bulut gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Adreste yapÄ±lan aramada, 1 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 1 harddisk, 2 taÅŸÄ±nabilir internet modemi ve 1 USB belleÄŸe el konuldu.

Åžüpheliler, iÅŸlemleri için emniyete götürüldü. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°stanbul'da Bylock operasyonu: 56 kiÅŸi iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 15:03

www.evrensel.net