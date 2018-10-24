Maltepeâ€™de Cumhuriyet ParkÄ± aÃ§Ä±lacak

Maltepe Belediyesi, yÄ±llardÄ±r kurban kesim alanÄ± olarak kullanÄ±lan 44 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k araziye, 'Cumhuriyet ParkÄ±' yaptÄ±.

Maltepe Belediyesi, ilçe halkÄ±nÄ±n yeÅŸil alan yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi, yÄ±llardÄ±r kurban kesim alanÄ± olarak atÄ±l durumda bulunan 44 dönümlük araziye, Anadolu YakasÄ±’nÄ±n en büyük parkÄ±nÄ± yaptÄ±.

29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak olan parkta, yeÅŸil alanÄ±n yanÄ± sÄ±ra, yapay bir göl, seyir terasÄ±, koÅŸu ve yürüyüÅŸ parkurlarÄ± ile 500 kiÅŸilik anfi tiyatro bulunuyor.

44 dönümlük bir araziye Anadolu YakasÄ±’nÄ±n en büyük parkÄ±nÄ± yapan belediye, burayÄ± 29 Ekim’de Cumhuriyet BayramÄ± hediyesi olarak, hizmete açacak.

29 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da gerçekleÅŸtirilecek açÄ±lÄ±ÅŸta Koray AvcÄ±, ÅŸarkÄ±larÄ±yla Maltepelilerle buluÅŸacak.

‘CUMHURÄ°YET HEDÄ°YESÄ°’

ParkÄ±n adÄ±nÄ± da düzenledikleri anketle halka sorduklarÄ±nÄ± belirten Maltepe Belediye BaÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±ç, vatandaÅŸlardan “Cumhuriyet ParkÄ±” yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“YÄ±llar önce bu alana AVM’ler, rezidanslar, gökdelenler yapmak istediler. Biz döndük halkÄ±mÄ±za danÄ±ÅŸtÄ±k. HalkÄ±mÄ±zÄ±n onayÄ±nÄ± alarak bölgenin en büyük ÅŸehir parkÄ±nÄ± Maltepe’ye kazandÄ±rmak için kollarÄ± sÄ±vadÄ±k. Åžimdi ise adÄ±nÄ± yine halkÄ±mÄ±za danÄ±ÅŸarak, ‘Cumhuriyet ParkÄ±’ koyduk. Cumhuriyetimizin 95. yÄ±lÄ±nda, Maltepelilere çok güzel bir Cumhuriyet hediyesi vermiÅŸ olacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 14:54

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