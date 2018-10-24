GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak hakkÄ±nda 15 yÄ±la kadar hapis istemi

Belediyelerde gerÃ§ekleÅŸtirilen grevler nedeniyle GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ile birlikte 10 belediye yÃ¶neticisi hakkÄ±nda 15 yÄ±la kadar hapis talebiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±

DiyarbakÄ±r Sur'da yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalar döneminde belediye çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n iÅŸ bÄ±rakmasÄ± nedeniyle, yerine kayyÄ±m atanan BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Gültan KÄ±ÅŸanak ve 10 belediye yöneticisi hakkÄ±nda “örgüt üyeliÄŸi” iddiasÄ±yla 15 yÄ±la kadar hapis talebiyle dava açÄ±ldÄ±.

DiyarbakÄ±r Sur’da yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalar döneminde gerçekleÅŸtirilen iÅŸ bÄ±rakma eylemlerinde, ‘belediye otobüslerinin çalÄ±ÅŸmamasÄ± ve temizlik hizmetlerinin aksatÄ±lmasÄ±’ gerekçesiyle yerine kayyÄ±m atanan DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Gültan KÄ±ÅŸanak, KayapÄ±nar Belediye BaÅŸkanÄ± M. Ali AydÄ±n, YeniÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Selim KurbanoÄŸlu, BüyükÅŸehir Belediyesi Genel Sekreteri Zülküf Karatekin, Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdullah Sevinç, KayapÄ±nar Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AydÄ±n Bolkan, YeniÅŸehir Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdulhalik AÄŸabeyoÄŸlu, BüyükÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m Daire BaÅŸkanÄ± Hikmet AltuÄŸ ile birim amirleri Remzi Dede, Ramazan Gökmen ve Fahri Ä°smailoÄŸlu hakkÄ±nda müfettiÅŸ raporlarÄ± doÄŸrultusunda yürütülen soruÅŸturma tamamlandÄ±.

Ä°ki yÄ±l önce baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma yerel seçimlere doÄŸru davaya dönüÅŸtürüldü. SavcÄ±lÄ±k iddianamesi, DiyarbakÄ±r 9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Jinnews’in haberine göre Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± müfettiÅŸlerinin soruÅŸturmalarÄ±nda ilçe emniyet müdürleri, belediye yöneticileri aleyhine ifade verdi. BazÄ± belediye otobüslerinin yakÄ±lmasÄ±, temizlik araçlarÄ±na el konulmasÄ± ve sokaklara barikat kurulmasÄ± gibi nedenlerin hizmetleri aksattÄ±ÄŸÄ± yönündeki belediye savunmalarÄ± ise dikkate alÄ±nmadÄ±.

Söz konusu davada, DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Gültan KÄ±ÅŸanak ve belediye yöneticileri hakkÄ±nda ‘örgüte üye olmak’ iddiasÄ±yla 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor. (HABER MERKEZÄ°)

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