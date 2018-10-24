KESK: Genel Meclis toplantÄ±mÄ±z engellenmek istendi

KESK Genel Merkezi'nde oturma eylemi yapan grup, KESK Genel Meclisi toplantÄ±sÄ±nÄ± engellemek istedi. KESK iÅŸgale izin vermeyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

KESK Genel Merkezi'nde oturma eylemi yapan grup, KESK Genel Meclisi toplantÄ±sÄ±nÄ± engellemek istedi. KESK Genel Meclisi üyeleri grubun kapÄ±yÄ± tutarak toplantÄ±yÄ± engelleme çabasÄ± üzerine konfederasyon önünde açÄ±klama yaparak, KESK'in üyelere, emek ve demokrasi mücadelesi güçlerine her zaman açÄ±k olduÄŸunu ancak iÅŸgale asla izin verilemeyeceÄŸini söylediler.

KESK Genel Meclisi kararÄ±yla konfederasyon genel merkezi binasÄ±nda bir yÄ±ldÄ±r süren oturma eylemlerine son verilen grup, günlerdir bina önündeki nöbet tutarak içeride eylem yapmak istiyordu.

Duruma iliÅŸkin toplantÄ± kararÄ± alan KESK Genel Meclisi üyeleri, konfederasyon binasÄ±na geldi. Ancak oturma eylemini sürdüren grup, genel merkez kapÄ±sÄ±nÄ± tutarak toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Bunun üzerine KESK Genel Meclisi toplantÄ± yer ve saatini deÄŸiÅŸtirdiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Konfederasyon binasÄ± önünde yapÄ±lan açÄ±klamada, “Konfederasyonumuza yönelik uzun süredir devam eden, 'politik mücadele' ya da 'mücadeleye zorlama' ile alakasÄ± olmayan, aksine mücadeleden düÅŸürme ve etkisizleÅŸtirmeyi amaçlayan provokasyona açÄ±k giriÅŸim konusunda acil toplantÄ± kararÄ± alan Genel Meclis toplantÄ±mÄ±z aynÄ± grubun konfederasyonumuzun kapÄ±sÄ±nÄ± tutmasÄ± nedeniyle engellenmek istenmiÅŸtir” denildi.

Konfederasyon genel merkezinde bir yÄ±ldÄ±r süren eylemi son erdirmek için yapÄ±lan görüÅŸmelerden ÅŸu ana kadar sonuç alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, “Aksine 'kapÄ±yÄ± kÄ±rarak da olsa yine gireceÄŸiz' diyerek, sosyal medyada yürütme kurulu, sendika MYK üyelerimizi, üyelerimizi ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ± tehlikeli ÅŸekilde hedef göstererek, tam da ihraçlarÄ± gerçekleÅŸtiren iktidarÄ±n istediÄŸi gibi hareket edilmesi manidardÄ±r. Ä°hraçlarÄ± gerçekleÅŸtiren siyasi iktidara olan öfkenin, tepkinin konfederasyonumuza yöneltilmek istenmesinin neye hizmet ettiÄŸi bellidir. Karar organÄ±mÄ±z olan genel meclis üyelerimiz, sendikalarÄ±mÄ±zÄ±n üyelere, emek ve demokrasi mücadelesi güçlerine her zaman açÄ±k olduÄŸunu ve bundan sonra da açÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ± ancak iÅŸgale asla izin verilemeyeceÄŸini bir kez daha belirterek konuyu görüÅŸmek üzere toplanmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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