DiyarbakÄ±r Barosuâ€™ndan â€˜Ã–ÄŸrenci AndÄ±â€™ aÃ§Ä±klamasÄ±

DiyarbakÄ±r Barosu â€˜Ã–ÄŸrenci AndÄ±â€™ iÃ§in 'TÃ¼rkiye halklarÄ±na yarar saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ± gibi toplumsal ayrÄ±ÅŸmayÄ± ve kutuplaÅŸmayÄ± daha da arttÄ±racaktÄ±r' dedi.

DanÄ±ÅŸtay 8. Dairesi ilköÄŸretimde okutulan ve 2013 yÄ±lÄ±nda Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n ‘ÖÄŸrenci AndÄ±’nÄ± kaldÄ±ran yönetmelik hükmünü iptal etmesine yönelik tepkiler büyüyor. Milli EÄŸitim’den gelen açÄ±klamaya göre kararÄ±n uygulanÄ±p uygulanmayacaÄŸÄ± henüz belli deÄŸil. DiyarbakÄ±r Barosu ise konu ile ilgili basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdi.

AçÄ±klamada konuÅŸan DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkanÄ± Cihan AydÄ±n, verilen karar ile tekrar okutulmasÄ± gündeme gelen ÖÄŸrenci AndÄ±nÄ±n toplumsal kutuplaÅŸmayÄ± ve ayrÄ±ÅŸmayÄ± arttÄ±racaÄŸÄ±na dikkat çekerek, “Çocuk haklarÄ± ekseninde; taraf olduÄŸumuz uluslararasÄ± sözleÅŸmelerce de hüküm altÄ±na alÄ±nan çocuÄŸun; düÅŸünce dil, din, Ä±rk, vicdan, eÄŸitim hakkÄ± gibi hiçbir ayrÄ±m gözetilmeden her türlü haklarÄ±na eriÅŸiminin saÄŸlanmasÄ± devletin olduÄŸu kadar hepimizin de görevi olduÄŸunu unutmadan, çocuÄŸun yüksek yararÄ±nÄ± gözeterek ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmama ÅŸeklinde büyümesine katkÄ± sunmamÄ±zÄ±n önemini deÄŸerlendirmek zorundayÄ±z. Bu Ä±rkçÄ± ve tekçi metin Türkiye halklarÄ±na yarar saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ± gibi toplumsal ayrÄ±ÅŸmayÄ± ve kutuplaÅŸmayÄ± daha da arttÄ±racaktÄ±r” dedi.

‘TAKÄ°PÇÄ°SÄ° OLACAÄžIZ’

DanÄ±ÅŸtay’Ä±n verdiÄŸi kararla hukuka aykÄ±rÄ± davranarak kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesini ihlal ettiÄŸini söyleyen AydÄ±n, “AnayasanÄ±n 125.maddesinde “YargÄ± yetkisi, idarî eylem ve iÅŸlemlerin hukuka uygunluÄŸunun denetimi ile sÄ±nÄ±rlÄ± olup, hiçbir surette yerindelik denetimi ÅŸeklinde kullanÄ±lamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen ÅŸekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kÄ±sÄ±tlayacak, idarî eylem ve iÅŸlem niteliÄŸinde veya takdir yetkisini kaldÄ±racak biçimde yargÄ± kararÄ± verilemez.’’ ÅŸeklindeki amir hükme raÄŸmen, DanÄ±ÅŸtay’Ä±n bu yasal sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸarak karar vermesi, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesinin bariz bir ÅŸekilde ihlal edilmesi anlamÄ±na gelmektedir. Baromuz da yargÄ±lamaya taraf olan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda müdahil olarak yer alacaÄŸÄ±nÄ±, bu karara karÅŸÄ± DanÄ±ÅŸtay Ä°dari Dava Daireleri Kuruluna temyize taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, temyiz sürecinde davanÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±z” dedi.

GÖZLER DANIÅžTAY Ä°DARÄ° DAVA DAÄ°RELERÄ° KURULUNDA

Öte yandan AA'da yer alan habere göre 1972, 1997 ve 2012'de deÄŸiÅŸikliÄŸe uÄŸrayan ‘ÖÄŸrenci AndÄ±’, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 8 Ekim 2013 tarihli Ä°lköÄŸretim KurumlarÄ± YönetmeliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KaldÄ±rÄ±lmadan önce de kaldÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra da birçok kitle örgütü ve vatandaÅŸ tarafÄ±ndan dava konusu yapÄ±lan ‘ÖÄŸrenci AndÄ±’ ile ilgili son sözü, DanÄ±ÅŸtay Ä°dari Dava Daireleri Kurulu söyleyecek. DavalÄ± Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, bu kararÄ±n tebliÄŸinden itibaren 30 gün içinde temyiz hakkÄ± bulunuyor. Temyiz istemini, DanÄ±ÅŸtay Ä°dari Dava Daireleri Kurulu görüÅŸecek. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 14:46

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