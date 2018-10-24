Liselilerin taciz eylemi Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±ndÄ±

Kadriye MoroÄŸlu Anadolu Lisesi Ã¶ÄŸrencilerinin taciz eylemini Meclise taÅŸÄ±yan CHP'li Antmen, 'Tacizci Ã¶ÄŸretmen hangi gerekÃ§eyle gÃ¶revde?' diye sordu.

Ä°stanbul Kadriye MoroÄŸlu Anadolu Lisesi öÄŸrencilerinin, okuldan mezun olan ve bu yÄ±l üniversiteye baÅŸlayan bir öÄŸrenciyi taciz ettiÄŸi öne sürülen coÄŸrafya öÄŸretmeninin görevine devam etmesine karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± eylem, Meclis gündemine taÅŸÄ±ndÄ±.

Konuya iliÅŸkin Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’un yanÄ±tlamasÄ± istemiyle soru önergesi veren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Bu öÄŸretmen hangi gerekçelerle görevine devam etmektedir?” diye sordu. Antmen ayrÄ±ca taciz sonrasÄ±nda öÄŸretmenin görevine devam etmesi sonucunda öÄŸrencilerin ve velilerin durumu protesto ettiklerini belirtti.

CHP’li vekilin önergesinde yer alan bazÄ± sorular ÅŸöyle:

“â– Taciz iddialarÄ±nÄ±n gündeme gelmesi ve olayÄ±n yargÄ±ya taÅŸÄ±nmasÄ± sonrasÄ± bu öÄŸretmen hangi gerekçelerle görevine devam etmektedir?

â– Bilgileri olmasÄ±na raÄŸmen iddia edilen suçu okul idaresi neden gerekli makamlara bildirmemiÅŸtir?

â– Okul idaresi hakkÄ±nda idari soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

â– BakanlÄ±k olarak konuyla ilgili baÅŸlatÄ±lan bir soruÅŸturma var mÄ±dÄ±r? Yoksa neden halen soruÅŸturma açÄ±lmamaktadÄ±r?

â– Türkiye genelinde 2003 ila 2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda okullarda yaÅŸanan taciz vakasÄ± sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r?

â– Hangi illerde kaç taciz ve suiistimal vakasÄ± tespit edilmiÅŸtir?

â– Ä°ller sÄ±rasÄ±yla belirtilmek üzere; hangi ilde kaç taciz vakasÄ± tespit edilmiÅŸ, hangi soruÅŸturmalar açÄ±lmÄ±ÅŸ, kaç kiÅŸi cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Lise Ã¶ÄŸrencilerinden tacize karÅŸÄ± ders boykotu: #TacizVarSesÃ‡Ä±kar

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 14:38

www.evrensel.net