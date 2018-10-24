AyvalÄ±k'ta halk taÅŸ ocaklarÄ±nÄ±n Ã‡ED toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±rmadÄ±

AyvalÄ±k'Ä±n Kozak YaylasÄ±â€™nda faaliyet gÃ¶steren taÅŸ ocaklarÄ±nÄ±n sahasÄ±nÄ±n geniÅŸletmesi iÃ§in yapÄ±lmak istenen Ã‡ED toplantÄ±sÄ±nÄ± kÃ¶ylÃ¼ler engelledi

AyvalÄ±k Bergama karayolu boyunca fÄ±stÄ±k çamlarÄ± ile bilinen birçok köy ve mahallenin bulunduÄŸu Kozak YaylasÄ±'nda uzun süreden bu yana faaliyet gösteren taÅŸ ocaklarÄ±nÄ±n sahasÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesi için yapÄ±lmak istenen ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ± köylüler engelledi.

GötaÅŸ Andezit taÅŸocaÄŸÄ± ÅŸirketinin BaÄŸyüzü köyünde yapmak istediÄŸi ÇED toplantÄ±sÄ± öncesi toplantÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ± yere giden AyvalÄ±k Çevre Platformu üyeleri ve BaÄŸyüzü köylüleri Kozak YaylasÄ±n'daki fÄ±stÄ±k çamlarÄ±nÄ±n ocaklardan çÄ±kan tozlardan etkilenerek yok olmaya yüz tuttuÄŸunu ve gece geç saatlere dek patlatÄ±lan dinamit seslerinden evlerinde uyuyamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.



FotoÄŸraf: Evrensel



BalÄ±kesir Åžehircilik ve Çevre Ä°l MüdürlüÄŸü ile yapÄ±lan görüÅŸmeler sonucu ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin tutulan tutanaÄŸÄ±n ardÄ±ndan BaÄŸyüzü köylüeri ve yaÅŸam savunucularÄ± zaferlerini kutladÄ±. (BalÄ±kesir/EVRENSEL)

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