'Kriz, kadÄ±nlara daha fazla ÅŸiddet ve sÃ¶mÃ¼rÃ¼ olarak dÃ¶nÃ¼yor'

Adana KadÄ±n Platformu, kadÄ±nlara kriz ortamÄ±yla artan ÅŸiddet, iÅŸsizlik ve ev iÃ§i sÃ¶mÃ¼rÃ¼ye karÅŸÄ± birlikte mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Adana KadÄ±n Platformu, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla kriz ortamÄ± ile artan psikolojik ve sosyal tahribat sonucu ortaya çÄ±kacak ÅŸiddet ve iÅŸsizliÄŸin ilk kadÄ±nlara yöneleceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundÄ±. Platform kadÄ±nlara ÅŸiddet, iÅŸsizlik ve ev içi sömürüye karÅŸÄ± birlikte mücadele çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

EÄŸitim Sen Adana Åžube BinasÄ±’nda gerçekleÅŸen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ortak basÄ±n metnini okuyan Pelin Songül Çiçek, "Eve ekmek getiremedim kadÄ±nÄ± öldürdüm", "Ä°ÅŸsiz kaldÄ±m, psikolojim bozuldu; kadÄ±nÄ± öldürdüm" cümleleri arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan kadÄ±nÄ±n, ekonomik kriz sonucu ailede ve toplumda oluÅŸacak sosyal ve psikolojik buhranlarÄ±n maÄŸduru olmaya itildiÄŸini ifade etti.

'KRÄ°ZDE ÅžÄ°DDET VAKALARI ARTIYOR'

Bunun en çÄ±plak örneklerinden birinin, Adana'nÄ±n YüreÄŸir ilçesinde 3 çocuÄŸunu öldürüp intihar giriÅŸiminde bulunan kadÄ±nÄ±n haberi olduÄŸunu dile getiren Çiçek, “S.C., 3 çocuÄŸunu öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar giriÅŸiminde bulundu” dedi.

S.C., polise verdiÄŸi ilk ifadesinde, "HayatÄ±mda hiç mutlu bir gün yaÅŸamadÄ±m. Tüm yaÅŸantÄ±m, zorluk ve rezillik içinde geçti. Ä°ntihar etmeyi uzun zamandÄ±r düÅŸünüyordum; fakat geri kalan çocuklarÄ±m rezil olmasÄ±n diye onlarÄ± da öldürdüm" demiÅŸti.

'Geride kalan Ã§ocuklarÄ±m rezil olmasÄ±n diye onlarÄ± da Ã¶ldÃ¼rdÃ¼m'

Zonguldak’ta diyabet rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ÅŸeker komasÄ±na girdiÄŸi tespit edilen lise öÄŸrencisi Dilara KilcioÄŸlu’nun yaÅŸamÄ±nÄ±n yitirdiÄŸini ifade eden Çiçek, “Dilara'nÄ±n doktoru Prof. Dr. Ä°lknur AslanoÄŸlu sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nda maddi imkansÄ±zlÄ±klar nedeniyle kontrollerine gelemediÄŸini belirtti” dedi.

Åžeker komasÄ±ndan Ã¶len Dilara parasÄ±zlÄ±ktan doktora gidememiÅŸ

Çiçek bu iki örnekteki gibi vakalarÄ±n krizin derinleÅŸmesiyle artmasÄ±nÄ±n kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸuna dikkat çekti.

'KRÄ°Z EV Ä°ÇÄ° SÖMÜRÜYÜ ARTTIRIYOR'

KadÄ±nlarÄ±n günlük yaÅŸamÄ±nÄ± kâr odaklÄ± esir alan sistemin, ekonomik krizde de en çok kadÄ±nlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Çiçek, “KadÄ±nlar kapitalist-patriyarkal sistem sonucu, ÅŸu an yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu çöküÅŸün faturasÄ±nÄ± halka kesmek isteyen iktidar sahipleri için sadece ‘eve destek olan’, ucuz ve güvencesiz çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaya uygun ikinci cinsiyettir. Bu yüzden en baÅŸta tekstil, kozmetik, hizmet gibi sektörlerden baÅŸlayan iÅŸten çÄ±karmalar diÄŸer alanlarda da devam ederek kadÄ±nlarÄ±n eve kapanmalarÄ±na, sosyal hayattan soyutlanmalarÄ±na ve ev içi sömürünün artmasÄ±na sebep olacaktÄ±r” dedi.

'KADINLAR KRÄ°ZÄ°N FATURASINI ÖDEMEYECEK'

Krizin faturasÄ±nÄ±n kadÄ±nlara ödetilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Çiçek, “Mutfakta, fabrikada, eÄŸitim kurumlarÄ±nda, sokakta her yerde yan yana ve omuz omuza olacaÄŸÄ±z. Ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar içinde bunalÄ±ma sürüklenen kÄ±z kardeÅŸlerimize sesleniyoruz. Hiçbirimiz bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yalnÄ±z yaÅŸamak zorunda deÄŸiliz. El ele verdikçe, omuz omuza dayanÄ±ÅŸma içinde olup birlikte mücadele ettikçe daha güçlü olacaÄŸÄ±z. Bütün kÄ±z kardeÅŸlerimizi dayanÄ±ÅŸmaya ve mücadeleye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 14:11

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