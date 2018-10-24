AÄŸbaba: AKPâ€™nin vizyonu: SÄ±byan mektebi Ã¶zentisi

2023 EÄŸitim Vizyonunu eleÅŸtiren CHP'li AÄŸbaba, AKP'nin eÄŸitim vizyonunun sÄ±byan mekteplerin Ã¶tesine gidemediÄŸini vurguladÄ±.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba, Milli EÄŸitim BakanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 2023 EÄŸitim Vizyonunu eleÅŸtirerek, “MüftülüÄŸün görevlendirdiÄŸi, formasyonu olmayan kiÅŸiler 4 yaÅŸÄ±ndaki çocuklara eÄŸitim veriyor, beyler 2023 vizyonundan bahsediyor. VizyonlarÄ± sÄ±byan mekteplerinin ötesine gitmiyor” dedi.

MÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°MÄ°, MÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°M BAKANLIÄžI DEÄžÄ°L BAÅžKA KURUM VE KÄ°ÅžÄ°LER YAPIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba, aralarÄ±nda seçim bölgesi Malatya’nÄ±n da olduÄŸu pek çok ÅŸehirde 4-5 yaÅŸÄ±ndaki anaokulu öÄŸrencilerine, nerede, kimler tarafÄ±ndan seçildiÄŸi belli olmayan, öÄŸretmen olmayan kiÅŸiler tarafÄ±ndan haftanÄ±n 5 günü din eÄŸitimi verildiÄŸini belirterek, “Formasyon eÄŸitimi almamÄ±ÅŸ, 4-5 yaÅŸÄ±ndaki çocuklarÄ±n eÄŸitiminden anlamayan bu kiÅŸiler minik bedenlere nasÄ±l eÄŸitim veriyorlar anlamak mümkün deÄŸil. YapÄ±lan protokolle eÄŸitim programÄ±nÄ±n Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± müfredatÄ±na uygun yapÄ±lacaÄŸÄ±, kullanÄ±lacak materyal ve etkinliklerin hazÄ±rlanmasÄ±, öÄŸretim programlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± ve ‘denetimi’nin müftülükler tarafÄ±ndan yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor. Milli EÄŸitimi, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± deÄŸil, baÅŸka kurumlar ve kiÅŸiler yapÄ±yor. Nereden geldiÄŸi bilinmeyen, eÄŸitimci olmayan kiÅŸiler eÄŸitim veriyor” dedi.

KORÄ°DORDA VEYA MUTFAKTA EÄžÄ°TÄ°M

Malatya’da anaokullarÄ±ndan bazÄ±larÄ±nÄ±n kayÄ±t yaptÄ±rÄ±rken velilere din eÄŸitimi verileceÄŸinin söylemediÄŸini, okullar açÄ±ldÄ±ktan birkaç hafta geçtikten sonra velilere gönderilen yazÄ±da bu eÄŸitimin istenip istenmediÄŸinin sorulduÄŸunu kaydeden AÄŸbaba, “Pek çok okul din dersi verileceÄŸini kayÄ±t esnasÄ±nda velilere söylemiyor. Veliler bir süre sonra dayatmayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±lÄ±yor. BazÄ± anaokullarÄ±nda din dersi almayan öÄŸrenciler ‘sÄ±nÄ±flar yetersiz’ denilerek koridorda veya mutfakta kendi derslerini görmek zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Her gün velilerden çok sayÄ±da telefon aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AÄŸbaba, “Pek çok veli, çocuklarÄ±nÄ±n arkadaÅŸlarÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±klarÄ± için gözyaÅŸlarÄ±yla eve geldiÄŸini, öÄŸretmenlerin baskÄ± uygulanmasÄ±ndan, öÄŸrenci arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸlamasÄ±ndan dolayÄ± tedirginlik duyduklarÄ±nÄ± belirtiyorlar.” ifadelerini kullandÄ±.

BAKANLAR DEÄžÄ°ÅžÄ°YOR, ZÄ°HNÄ°YET DEÄžÄ°ÅžMÄ°YOR

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan son yÄ±llarda bilimsel ve laik eÄŸitim deÄŸil, dünyanÄ±n terk ettiÄŸi bir sistem dayatÄ±lÄ±yor. ÇeÅŸitli dini vakÄ±f, cemaat ve derneklerle yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu iÅŸbirliÄŸi protokolleri imzalamasÄ± bakanlarÄ±n deÄŸiÅŸmesine raÄŸmen zihniyetlerin deÄŸiÅŸmediÄŸinin göstergesidir. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± kamuoyuna hangi vizyon belgesini açÄ±klarsa açÄ±klasÄ±n, o belgede ne kadar süslü cümle olursa olsun minik bedenler bilimsel ve çaÄŸdaÅŸ eÄŸitimin çok gerisinde yetiÅŸtiriliyor” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi: Temel sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m yok

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