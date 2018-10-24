Dersim'de trafik kazasÄ±: 2 genÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti

Dersim-PÃ¼lÃ¼mÃ¼r karayolunda meydana gelen trafik kazasÄ±nda yaralanan iki genÃ§, kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede hayatlarÄ±nÄ± kaybetti.

Dersim-Pülümür karayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasÄ±nda aÄŸÄ±r yaralanan iki genç, kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastenede yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

Edinilen bilgiye göre Dersim Pülümür karayolu Harçik mevkiinde 28 yaÅŸÄ±ndaki Seycan Demirel yönetimindeki 62 AP 879 plakalÄ± araç, kontrolünü kaybederek yol kenarÄ±nda bulunan beton kanalizasyon bacasÄ±na çarptÄ±. Kazada, sürücü Seycan Demirel ve yanÄ±nda bulunan 18 yaÅŸÄ±ndaki Metin Demir aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

VatandaÅŸlarÄ±n haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralanan iki kiÅŸi bulunduklarÄ± araçtan çÄ±karÄ±larak ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Seycan Demirel, burada yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybederken, Metin Demir ambulansla nakledildiÄŸi ElazÄ±ÄŸ FÄ±rat TÄ±p Merkezi’nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. (Dersim/EVRENSEL)

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