Muhabirimiz Kemal Ã–zerâ€™in tutukluluÄŸuna devam kararÄ±

Bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir tutuklu bulunan Dersim muhabirimiz Kemal Ã–zer, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda da tahliye edilmedi.

Dersim'de 4 Eylül 2017’de gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p 15 Eylül’de tutuklanan muhabirimiz Kemal Özer’in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada üçüncü duruÅŸma, Tunceli 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. TutukluluÄŸuna devam kararÄ± verilen Özer’in bir sonraki duruÅŸmasÄ± 28 AralÄ±k’a ertelendi.

Özer, duruÅŸmada “Ben Hozat’Ä±n Pamuk Köyü’ne haber takibi için gittim. Orada köylülerin yÄ±llardÄ±r çözülmeyen kanalizasyon sorununu ve köyde birden fazla bulunan mezarlarÄ±n hazine avcÄ±larÄ± tarafÄ±ndan tahrip edildiÄŸini haberleÅŸtirmek için orada bulundum. Fakat o bölgede silahlÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan ölümle tehdit edildim” diyerek tahliyesini talep etti.

‘KAÇMA ÅžÜPHESÄ° YOK, TAHLÄ°YE EDÄ°LMELÄ°DÄ°R’

Özer’in avukatÄ± BarÄ±ÅŸ YÄ±ldÄ±rÄ±m, müvekkilinin tutuklanmasÄ±na neden olan olayÄ±n 29 AÄŸustos’ta yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat Özer’in 5 gün sonra gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyip Kemal Özer’in kaçma ÅŸüphesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Müvekkilinin midesinden rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± cezaevinin aÄŸÄ±r koÅŸullarÄ±nda beslenmesinin zorluÄŸuna dikkat çeken YÄ±ldÄ±rÄ±m, Özer’in saÄŸlÄ±k durumundan kaynaklÄ± askerlikten muaf tutulduÄŸunu da hatÄ±rlattÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu nedenlere baÄŸlÄ± olarak Özer’in tahliyesini talep etti.

AynÄ± davadan yargÄ±lanan Cemil Güler, etkin piÅŸmanlÄ±k yasasÄ± kapsamÄ±nda tahliye edildi. (Dersim/EVRENSEL)

Dersim Muhabirimiz Kemal Ã–zer tutuklandÄ±

Kemal Ã–zerâ€™in tutukluluÄŸuna devam kararÄ± verildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 14:46

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