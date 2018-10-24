Avukat Eren Keskin, Martin Ennals Ã–dÃ¼lÃ¼â€™ne aday gÃ¶sterildi

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Genel BaÅŸkanÄ± Eren Keskin, Martin Ennals Ä°nsan HaklarÄ± SavunucularÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼â€™ne aday gÃ¶sterildi.

UluslararasÄ± Af Örgütü ile Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütünün de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10 insan haklarÄ± kuruluÅŸu tarafÄ±ndan verilen Martin Ennals Ödülü için, Türkiye’den Eren Keskin, Kolombiya’dan Marino Cordoba Berrio, Avustralya/Papua Yeni Gine’den Abdul Aziz Muhamat finalist olarak seçildi.

Ä°nsan haklarÄ±nÄ±n savunulmasÄ±nda içten özveri gösteren, hapsedilme, iÅŸkence tehdidi altÄ±nda çalÄ±ÅŸan kiÅŸilere verilen ve dünya çapÄ±ndaki insan haklarÄ± savunucularÄ±na koruma saÄŸlamayÄ± amaçlayan Martin Ennals Ödülü, 13 Åžubat 2019’da Ä°sviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan törenle takdim edilecek.

KESKÄ°N, 143 DAVADAN YARGILANIYOR

1968’dan 1980’e kadar UluslararasÄ± Af Örgütü Genel SekreterliÄŸi görevini yürütmüÅŸ olan Martin Ennals’Ä±n adÄ±yla verilen ödüle Türkiye’den aday gösterilen Avukat Eren Keskin, 30 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir Türkiye’deki Kürtlerin, kadÄ±nlarÄ±n ve LGBTÄ°+ bireylerin temel hak ve özgürlükleri için mücadele ediyor.

Özgür Gündem gazetesiyle dayanÄ±ÅŸma kampanyasÄ± kapsamÄ±nda, 2013 ile 2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda sembolik olarak Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸini üstlenen Keskin, yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ yazÄ±larÄ±n içeriÄŸi gerekçe gösterilerek, “Türk ulusunu aÅŸaÄŸÄ±lama” ve “CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” suçlarÄ±ndan 12 buçuk yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. CezasÄ± temyiz aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu için henüz tutuklanmayan Keskin, toplamda 143 davadan yargÄ±lanÄ±yor. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 13:30

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