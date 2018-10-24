AVM inÅŸaatÄ±nda beton blok dÃ¼ÅŸtÃ¼: 2 iÅŸÃ§i yaralÄ±

Batman'daki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi inÅŸaatÄ±nda vinÃ§le kaldÄ±rÄ±lan beton bloÄŸun dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

Batman'Ä±n Tilmerç Mahallesi'nde yapÄ±mÄ± süren alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin çatÄ±sÄ±nÄ±n montajÄ± sÄ±rasÄ±nda, vinçle kaldÄ±rÄ±lan beton blok iÅŸçilerin üzerine düÅŸtü. Beton bloÄŸun altÄ±nda kalan 2 iÅŸçi yaralandÄ±.

YaralÄ±lar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸçilerin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisinin verilerine göre eylül ayÄ±nda 157 iÅŸçi iÅŸ cinayetlerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. AynÄ± verilere göre 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dokuz ayÄ±nda iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iÅŸçilerin sayÄ±sÄ± ise 1450. (HABER MERKEZÄ°)

EylÃ¼l ayÄ±nda 157 iÅŸÃ§i iÅŸ cinayetinde can verdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 12:48

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