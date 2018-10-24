Ã–zelleÅŸtirme Ã¼reticileri maÄŸdur etti: Pancar tarla kenarÄ±nda bekliyor

Afyonâ€™da kantarlar aÃ§Ä±lmadÄ±, pancar Ã¼reticileri maÄŸdur oldu. Ãœreticiler pancar alÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶ne Ã§ekilmesini ve fiyatlarÄ±n iyileÅŸtirilmesini bekliyor.

Afyon SandÄ±klÄ± merkez ve köylerinde yaklaÅŸÄ±k 1200 üretici ÅŸeker pancarÄ± sökümüne devam ediyor. Geçen yÄ±l ilçede 145 bin ton pancar elde edilirken, bu yÄ±l 160 bin ton civarÄ±nda rekolte bekleniyor. Ä°lçe merkez ve köylerinde ÅŸeker pancarÄ± sökümü randevu sistemiyle yapÄ±lÄ±rken, günde 1500 ton pancar alÄ±mÄ±na izin veriliyor. Ä°lçede bulunan 4 kantarÄ±n ise 1 KasÄ±m’da pancar alÄ±mÄ± yapmasÄ± bekleniyor. Åžeker pancarÄ± alÄ±mÄ±nÄ±n geç kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen üreticiler, tarlalarÄ±na baÅŸka bir ürün ekmek için söktükleri ÅŸeker pancarlarÄ±nÄ± boÅŸ arazilere dökerek fabrikanÄ±n alÄ±m yapacaÄŸÄ± günü bekliyor. Geçen yÄ±llarda söküm iÅŸlemlerinin ve kantarlarÄ±n daha erken yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden üreticiler, kantarlarÄ±n bir an önce açÄ±larak alÄ±mÄ±n hÄ±zlanmasÄ±nÄ± istedi. Maliyetlerin de oldukça yükseldiÄŸini anlatan üreticiler, fiyatlarÄ±n iyileÅŸtirilmemesi ve alÄ±mlarÄ±n aksamasÄ± durumunda gelecek yÄ±llarda ÅŸeker pancarÄ± ekmeyeceklerini söyledi.

'PANCARIN TESLÄ°M OLMASI LAZIM'

SandÄ±klÄ± Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Süleyman YÄ±ldÄ±z, “Åžeker pancarÄ± fabrikalarÄ± özelleÅŸince kantarlarÄ±n açÄ±lmasÄ± geç kaldÄ±. Üretici nakliye için kamyon bulamayÄ±nca sorun olmaya baÅŸladÄ±. Bu tarlalarÄ±n da bir an önce boÅŸalmasÄ± lazÄ±m. PancarÄ±n teslim olmasÄ± lazÄ±m. Önümüz kÄ±ÅŸa gidiyor. Bize kantarlarÄ±n 1 KasÄ±m'da açÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi. Çiftçi sözleÅŸmeyi Türk Åžeker ile yaptÄ±. Daha sonra el deÄŸiÅŸtirdi. El deÄŸiÅŸtirince anlaÅŸmadaki aynÄ± haklarÄ±n devam etmesi lazÄ±m. Önümüzdeki sene için firmanÄ±n, 'Ben ÅŸunlarÄ± ÅŸunlarÄ± yapacaÄŸÄ±m' demesi lazÄ±m. Çiftçi de iÅŸine gelirse ekmesi lazÄ±m” dedi.

'PARA KAZANAMAZSAK TOPRAÄžI TERK ETMEYE BAÅžLARIZ'

Geçen yÄ±lki enflasyona göre kilogramÄ± 23 kuruÅŸtan açÄ±klanan pancar alÄ±mÄ±nÄ±n çiftçiyi kurtarmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Süleyman YÄ±ldÄ±z, “Çiftçi 30 kuruÅŸun altÄ±nda pancar parasÄ±nÄ± alÄ±rsa zarar eder. O zaman ÅŸeker de ülke genelinde sorun olur. Nakliyeci de sorun, kamyon bulamÄ±yoruz. Biz o yüzden diyoruz kantarlarÄ± açÄ±n kardeÅŸim. Hiç olmazsa kantarlara teslim edelim. O zaman ÅŸeker firmasÄ± kamyonlarÄ± göndersin biz yine sökeriz. Bizim de para kazanacak duruma getirilmemiz lazÄ±m. Biz para kazanamazsak topraÄŸÄ± terk etmeye baÅŸlarÄ±z” diye konuÅŸtu.

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'YENÄ° YILDA PANCAR EKMEYÄ° DÜÅžÜNMÜYORUZ'

Ülfeciler köyünden pancar üreticisi Ä°brahim KÄ±rkpÄ±nar, zor ÅŸartlarda pancar yetiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±rken, ÅŸöyle dedi:

“Teslimi konusunda fabrikaya göndermek çok zor. Kamyon buluyoruz, hava ÅŸartlarÄ± uygun deÄŸil. Hava ÅŸartlarÄ± uygun oluyor, kamyon bulamÄ±yoruz. SöktüÄŸüm pancarlarÄ± ben ÅŸu anda köy meydanÄ±na silo yapmaktayÄ±m. Geçen yÄ±l bu tarihlerde pancarÄ±mÄ± söküp bitirmiÅŸtim. Fiyatlar da bizi kurtarmÄ±yor. Gübre ve mazot çok pahalandÄ±ÄŸÄ± için bu ÅŸartlarda üretim yapsak da kazanamayÄ±z. Ben ve bütün arkadaÅŸlarÄ±m yeni yÄ±lda pancar ekmeyi düÅŸünmüyoruz.”

'PANCAR SÄ°LO YAPTIÄžIMIZ YERDE FÄ°RE VERECEK, ÇÜRÜYECEK'

Oda köyünden ÅŸeker pancarÄ± üreticisi Ali Ä°hsan UÄŸur da “Tarladan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pancarlarÄ± çayÄ±ra silo yapÄ±yoruz. Verilen fiyat zaten düÅŸük. Åžeker oranlarÄ± düÅŸük. Kamyona sarÄ±p gönderiyoruz. Åžeker oranlarÄ± 11, 12, 13 ÅŸeklinde geliyor. Mecburen çayÄ±ra dökmek zorundayÄ±z. Kantarlar açÄ±k deÄŸil. Fabrikaya göndermek için kamyon verilmiyor. Ben ayÄ±n 15'inden beri kamyon bekliyorum. SÄ±raya yazÄ±ldÄ±m. AyÄ±n 26 ya da 27'sinde verilecek deniyor. Hani nerede? Pancar silo yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerde fire verecek, çürüyecek. Tarladan da çÄ±karmak zorundayÄ±z. Çünkü yerine ekin ekeceÄŸiz” dedi. (DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 12:42

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