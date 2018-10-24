'MHP'nin Ankara adayÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek' iddiasÄ±

MHP'nin Mart 2019'da yapÄ±lmasÄ± planlanan yerel seÃ§imlerde Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Melih GÃ¶kÃ§ek'i aday gÃ¶stereceÄŸi iddia edildi.

MHP ve AKP arasÄ±ndaki ittifakÄ±n yerel seçimler özelinde sona erdirilmesinin ardÄ±ndan MHP'den önemli bir adÄ±m geldi. MHP kaynaklarÄ±na dayandÄ±rÄ±lan haberlere göre parti, yerel seçimlerde Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için Melih Gökçek aday gösterilecek.

CNN Türk'ün aktardÄ±ÄŸÄ±na göre MHP kaynaklarÄ±, "Ankara için Gökçek'i düÅŸünüyoruz" dedi ve kararÄ±n "Gökçek'in cevabÄ±na baÄŸlÄ±" olduÄŸunu söyledi.

Öte yandan Gazeteduvar'a konuÅŸan MHP içinden kaynaklar söz konusu geliÅŸmeyi doÄŸruladÄ±. Gazeteduvar'Ä±n haberinde, MHP’nin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± anketlerde Gökçek’in aday gösterilmesi durumunda seçimin kazanÄ±lacaÄŸÄ± gibi bir sonuç ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±yor. AyrÄ±ca kulislere yansÄ±yan bilgilere göre MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli ve Ankara'nÄ±n eski Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek geçen günlerde bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. Ä°kilinin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceÄŸi belirtiliyor.

Gökçek, son yerel seçimlerde AKP'nin adayÄ± olarak baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturmuÅŸ ancak geçtiÄŸimiz yÄ±l ekim ayÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla görevinden istifa etmiÅŸti.

Gökçek, yerel seçimde AKP-MHP ittifakÄ± yapÄ±lmamasÄ± kararÄ± üzerine ÅŸu tweeti atmÄ±ÅŸtÄ±;

YEREL YÖNETÄ°M SEÇÄ°MLERÄ°NDE AK PARTÄ°/MHP SEÇÄ°M Ä°TTÄ°FAKININ BOZULMASINA KÄ°MLER SEVÄ°NÄ°YOR?

SEVÄ°NENLERE BAKIN.

YORUMU RAHAT YAPABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z.

CUMHURBAÅžKANLIÄžI VE MV SEÇÄ°MLERÄ°NDE Ä°TTÄ°FAK BAÅžARI GETÄ°RMÄ°ÅžTÄ°.

YEREL SEÇÄ°M Ä°TTÄ°FAKINI YAPALIM,

KÜRESEL VE YERLÄ° Ä°ÅžBÄ°RLÄ°KÇÄ°LERÄ°N OYUNUNU BOZALIM. — Ä°brahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Ekim 2018

(HABER MERKEZÄ°)

Devlet BahÃ§eli: Yerel seÃ§imler iÃ§in ittifak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z kalmadÄ±

ErdoÄŸan: Madem kendi yolumuza diyorlar, o zaman herkes kendi yoluna

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 12:32

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