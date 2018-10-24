Merkez BankasÄ± brÃ¼t dÃ¶viz rezervi bir haftada 1,13 milyar dolar azaldÄ±

Merkez BankasÄ± brÃ¼t dÃ¶viz rezervi bir haftada 66 milyar 402 milyon dolardan 65 milyar 272 milyon dolara geriledi.

Merkez BankasÄ±'nÄ±n brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 130 milyon dolar düÅŸtü. Merkez BankasÄ± verilerine göre, bir önceki hafta 66 milyar 402 milyon dolar olan rezerv, 19 Ekim ile sona eren haftada 65 milyar 272 milyon dolara geriledi.

AltÄ±n rezervi 17 milyar 961 milyon dolardan 18 milyar 543 milyon dolara geriledi. AltÄ±n rezervi 23 Mart 2018'de 25 milyar 721 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüÅŸtü.

Merkez BankasÄ± toplam rezervi 84 milyar 363 milyon dolardan 83 milyar 815 milyon dolara geriledi. Merkez BankasÄ± döviz rezervi 2017 sonunda 84 milyar 111 milyon dolar düzeyindeydi.

Merkez BankasÄ± altÄ±n rezervi 2017 sonunda 23 milyar 542 milyon dolar düzeyindeydi.

Merkez BankasÄ± brüt rezervi 13 AralÄ±k 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 12:36

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