TÃ¼rkiye-AB Siyasi Diyalog ToplantÄ±sÄ± 25 Ekim'de Ankara'da yapÄ±lacak

TÃ¼rkiye-AB arasÄ±nda siyasi direktÃ¶rler dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek toplantÄ± 25 Ekimâ€™de Ankaraâ€™da yapÄ±lacak.

Türkiye ile Avrupa BirliÄŸi (AB) arasÄ±nda siyasi direktörler düzeyinde ‘Siyasi Diyalog ToplantÄ±sÄ±’ 25 Ekim'de Ankara’da yapÄ±lacak. ToplantÄ±da, AB ile müzakere sürecine iliÅŸkin geliÅŸmeler, katÄ±lÄ±m öncesi fonlar dahil mali iÅŸbirliÄŸi, vize muafiyeti, gümrük birliÄŸi, enerji, ticaret, terörle mücadele ve göç gibi temel alanlar ele alÄ±nacak. AyrÄ±ca Suriye, Irak ve OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸ süreci baÅŸta olmak üzere bölgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan toplantÄ±ya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde:

“DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve AB BaÅŸkanÄ± Büyükelçi Faruk KaymakcÄ±’nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki heyetimiz ile AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Servisi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Jean Christophe Belliard ile AB Komisyonu KomÅŸuluk PolitikasÄ± ve GeniÅŸleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki AB heyeti arasÄ±nda gerçekleÅŸtirilecek görüÅŸmelerde, AB ile müzakere sürecimizdeki geliÅŸmeler, katÄ±lÄ±m öncesi fonlar dahil mali iÅŸbirliÄŸi, vize muafiyeti, gümrük birliÄŸi, enerji, ticaret, terörle mücadele ve göç gibi AB ile iÅŸbirliÄŸimizin temel alanlarÄ± ele alÄ±nacak, ayrÄ±ca Suriye, Irak ve OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸ süreci baÅŸta olmak üzere bölgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacaktÄ±r.” (DHA)

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