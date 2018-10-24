Flormar iÅŸÃ§ileriyle dayanÄ±ÅŸma gecesi dÃ¼zenlendi

Gebze'de 163 gÃ¼ndÃ¼r direniÅŸte olan Flormar iÅŸÃ§ileri ile "Flormar deÄŸil, direniÅŸ gÃ¼zelleÅŸtirir" sloganÄ±yla dayanÄ±ÅŸma gecesi dÃ¼zenlendi.

Petrol-Ä°ÅŸ Gebze Åžubesi ve NazÄ±m Hikmet Kültür Merkezi "Flormar deÄŸil, direniÅŸ güzelleÅŸtirir" diyerek Flormar iÅŸçileriyle dayanÄ±ÅŸma gecesi düzenledi.

Petrol-Ä°ÅŸ'te örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan Flormar iÅŸçileri, direniÅŸlerinde 163 günü geride bÄ±raktÄ±. FabrikanÄ±n önünden ayrÄ±lmayan iÅŸçiler Gebze ÇÄ±raÄŸan DüÄŸün Salonunda gerçekleÅŸtirilen dayanÄ±ÅŸma gecesinde sanatçÄ±lar ve kent kamuoyu ile yan yana geldi. Geceye CHP, HDP, EMEP, TKP, ESP, SYKP, ÖDP'nin yanÄ± sÄ±ra çok sayÄ±da sendika ve yöneticisi de katÄ±ldÄ±. EtkinliÄŸin sunumunu ise Enver Aysever yaptÄ±. Aysever, Flormar iÅŸçilerini alkÄ±ÅŸlarla salona davet etti. Yüzlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliÄŸe iÅŸçiler "Ä°ÅŸçilerin birliÄŸi sermayeyi yenecek" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

Etkinlikte Flormar direniÅŸi için hazÄ±rlanan belgesel ve sanatçÄ±lardan gelen mesajlar izletildi, farklÄ± iÅŸletmelerden iÅŸçilerin gönderdiÄŸi mesajlar okundu.

'SEÇÄ°MLERDEN SONRA FLORMAR'I UNUTANLAR OLDU'

Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Gebze Åžube BaÅŸkanÄ± Süleyman Akyüz, dayanÄ±ÅŸmanÄ±n önemine vurgu yaptÄ±. Flormar direniÅŸine destek olunmasÄ±nÄ± gerektiÄŸini belirten Akyüz, "Seçimler sÄ±rasÄ±nda bütün partiler Flormar önüne geldi. Fakat seçimlerden sonra bunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± Flormar direniÅŸini unuttu" dedi.

ArdÄ±ndan sÄ±rasÄ±yla Cargill, BMS Metal, Greif, 3. HavalimanÄ± ve Flormar iÅŸçileri sahneye çÄ±karak, birlik ve mücadeleye vurgu yapan konuÅŸmalar yapÄ±ldÄ±.

NazÄ±m Hikmet Kültür Merkezi adÄ±na konuÅŸan tiyatro sanatçÄ±sÄ± Orhan AydÄ±n ise, bugünden sonra da Flormar iÅŸçilerinin yanÄ±nda olmaya devam edeceklerini vurguladÄ±.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan sanatçÄ±lar; Serap YaÄŸÄ±z, Kerem Aktan, Ufuk Karakoç, Müfit Can SaçÄ±ntÄ±, Emin Ä°güs, Ender YiÄŸit, Nejat YavaÅŸoÄŸullarÄ±, Dengin Ceyhan ve Teoman KumbaracÄ±baÅŸÄ±, YapÄ±cÄ±lar Müzik Grubu sahne aldÄ±. (Kocaeli/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

Flormar iÅŸÃ§ileri: TÃ¼m iÅŸÃ§ilere ve kadÄ±nlara cesaret vermek istiyoruz

Flormar iÅŸÃ§ileri: DireniÅŸ bizi cesaretlendiriyor

Mefar Ä°laÃ§ iÅŸÃ§ileri: Flormar iÅŸÃ§ileriyle dayanÄ±ÅŸmayÄ± bÃ¼yÃ¼telim

www.evrensel.net