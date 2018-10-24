Tarihe PVC kaplama

Bursaâ€™nÄ±n sembolÃ¼ Tarihi Tophane Saat Kulesiâ€™nde PVC kaplama tepki Ã§ekti.

Bursa’da, 1905 yÄ±lÄ±nda ‘kesme taÅŸ’tan inÅŸa edilen 33 metre yüksekliÄŸinde, 6 katlÄ± tarihi Tophane Saat Kulesi’nde, son yapÄ±lan restorasyonda PVC kaplama kullanÄ±lmasÄ± tepki çekti. Mimarlar OdasÄ± Bursa Åžube BaÅŸkanÄ± Ömer Faruk Åžahin, saat kulesinin 6’ncÄ± katÄ±nÄ±n kesme taÅŸ yerine beyaz PVC ile kaplanmasÄ±na tepki göstererek, “YapÄ±nÄ±n üst katÄ±ndaki PVC kaplama bizleri çok üzüyor. Bu deÄŸerdeki bir ürüne daha özenli davranmak lazÄ±m” dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Tophane semtindeki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin yakÄ±nÄ±nda yer alan park içinde, ilk kez Sultan Abdülaziz döneminde 1876 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±rÄ±lan Tophane Saat Kulesi, 1900’lü yÄ±llarda yÄ±kÄ±ldÄ±. Saat kulesi, 1905 yÄ±lÄ±nda kesme taÅŸtan tekrar inÅŸa edildi. 33 metre yüksekliÄŸinde, 6 katlÄ± kulenin tamamÄ±nda kesme taÅŸ kullanÄ±ldÄ±. AhÅŸap merdivenle çÄ±kÄ±lan kulenin her katÄ±nÄ±n cephesinde, dikdörtgen bir pencere yer alÄ±yor.

Bursa BüyükÅŸehir Belediyesi’nce yangÄ±n gözetleme kulesi olarak da kullanÄ±lan tarihi kulede son yapÄ±lan restorasyon çalÄ±ÅŸmasÄ±nda PVC kaplama kullanÄ±ldÄ±. Kulenin 6’ncÄ± katÄ±, PVC ile kaplandÄ±. Kulede tarihi dokuyu bozan beyaz PVC, tepkilere neden oldu.

FotoÄŸraf: Enver Fatih TÄ±kÄ±r - BerktuÄŸ Öncü/DHA) MÄ°MARLAR ODASI BAÅžKANI: PVC BÄ°ZLERÄ° ÜZÜYOR

Mimarlar OdasÄ± Bursa Åžube BaÅŸkanÄ± Ömer Faruk Åžahin, tarihi kulenin 6’ncÄ± katÄ±nÄ±n da normalde kesme taÅŸtan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “Bu kÄ±sÄ±m kulenin eski fotoÄŸraflarÄ±nda mevcut. Normalde kesme taÅŸtan inÅŸa edilmiÅŸ kÄ±sÄ±mda ÅŸimdi PVC kaplama yer alÄ±yor. YapÄ±nÄ±n üst katÄ±ndaki PVC kaplama bizleri çok üzüyor. Bu deÄŸerdeki bir ürüne daha özenli davranmak lazÄ±m” dedi.

Saat kulesinde gerekli düzeltmenin yapÄ±lacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Åžahin, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Biz bu düzeltmenin bu yÄ±l içinde yapÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyorduk. Åžimdi bu restorasyonun 2019 bütçe planlarÄ± kapsamÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendik. YapÄ± içinde ahÅŸap karkas kÄ±sÄ±mda da sÄ±kÄ±ntÄ± var. IÅŸÄ±klandÄ±rma ile ilgili bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar var. Bizlerin ricasÄ± bu tarz deÄŸerlerin korunmasÄ±. Bu bölge aynÄ± zamanda Arkeopark bölgesi. BurasÄ± yan tarafta bulunan Bitinya galerileriyle ciddi ÅŸekilde yerli ve yabancÄ± turistlerin uÄŸrak yeri olmasÄ±yla birlikte, Heykel ve Ulucami’ye baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir bölge. O yüzden kurumlarÄ±n süreçleri hÄ±zlandÄ±rmalarÄ±nÄ± rica ediyoruz.”

TURÄ°STLERDEN TEPKÄ°

Antalya’dan Bursa’ya ziyarete gelen Mehmet Åžahin ise tarihi yapÄ±nÄ±n üst kÄ±smÄ±ndaki kaplamanÄ±n kötü bir görüntü oluÅŸturduÄŸunu söyleyerek, “Bursa’nÄ±n tarihi yerleri çok fazla. Ancak burada saat kulesinde dikkatimi çeken ÅŸey yukarÄ±daki plastikler. Çok kötü görünüyor. AyrÄ±ca, o saatin olduÄŸu kÄ±sÄ±m taÅŸ olmasÄ± gerekiyor. Çünkü Çorum’da, Ankara’daki saat kulelerinde hepsi taÅŸ. Tarihi dokularÄ±n bozulduÄŸunu gördüÄŸüm zaman çok üzülüyorum” dedi.

RESTORASYON PROJESÄ° HAZIR

Bursa BüyükÅŸehir Belediyesi’nden yapÄ±lan açÄ±klamada ise kulede tepki çeken restorasyonun yÄ±llar önce park içindeki iÅŸletme sahipleri tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü. AçÄ±klamada, “Belediyemizce saat kulesine restorasyon projeleri hazÄ±rlanarak koruma kurulu onayÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Önümüzdeki yÄ±l yatÄ±rÄ±m programÄ± ve kurul onaylÄ± projeler doÄŸrultusunda aslÄ±na uygun olarak restorasyon uygulamalarÄ±na baÅŸlanmasÄ± planlanÄ±yor” denildi. (Bursa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 16:01

www.evrensel.net