AnlaÅŸma saÄŸlanamayan Mahle'de grev kararÄ± asÄ±ldÄ±

Ä°zmir'de Mahle fabrikasÄ± iÅŸÃ§ileri toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde anlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± Ã¼zerine grev kararÄ±nÄ± fabrikaya astÄ±.

Ä°zmir Gaziemir'deki Ege Serbest Bölge (ESBAÅž)'ta kurulu bulunan Alman menÅŸeli piston üreticisi Mahle FabrikasÄ± yönetimi ile ile iÅŸyerinde örgütlü DÄ°SK'e baÄŸlÄ± BirleÅŸik Metal Ä°ÅŸ Ä°zmir Åžubesi'nin arasÄ±nda süren toplu iÅŸ sözleÅŸmesi görüÅŸmelerinde anlaÅŸma saÄŸlanamayÄ±nca grev kararÄ± alÄ±ndÄ±. Son olarak arabulucu sürecinde de ilerleme kaydedilemedi.

550 iÅŸçiyi ilgilendiren toplu sözleÅŸme görüÅŸmelerinde sendika maaÅŸ ve sosyal haklarda yüzde 30 zam ve yÄ±lda 3 defa gÄ±da talep etmesine raÄŸmen Mahle yöneticileri yüzde 23 zam önerisinde bulundu ve gÄ±da yardÄ±mÄ± talebini de kabul etmedi. Grev kararÄ± sabah vardiya giriÅŸinde yapÄ±lan eylemle asÄ±ldÄ±.

Fabrika içinde yürüyüÅŸ yapan Mahle iÅŸçileri taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± Türkçe ve Almanca pankartla insanca yaÅŸama yetecek bir ücret talep ettiklerini dile getirdiler. Fabrika içinde yapÄ±lan eylemde iÅŸçiler "Mahle iÅŸçisi direniÅŸin simgesi", "KurtuluÅŸ yok tek baÅŸÄ±na ya hep beraber ya hiç birimiz", "Zafer direnen emekçinin olacak" ve 'Asla teslim olmayacaÄŸÄ±z" sloganlarÄ±nÄ± attÄ±.

FotoÄŸraf: Umut Karakoyun/DHA

'YOKSULLUK SINIRININ ÜSTÜNDE MAAÅž'

Ä°ÅŸçilere açÄ±klamada bulunan Åžube BaÅŸkanÄ± Ali Çeltek "Mahle iÅŸçisi almÄ±ÅŸ olduklarÄ± maaÅŸÄ±n yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n üstüne çÄ±kmasÄ±nÄ± istiyor. Mahle iÅŸçisi ailesine daha iyi bir yaÅŸam sunabilmek için yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmek istiyor. Mahle iÅŸçisi hayatÄ±nÄ± idame ettirebilmek için onuru ile dolaÅŸmak istiyor. Biz fabrikanÄ±n tapusunu istemiyoruz. Bizlerin alÄ±m gücü daha da düÅŸtü. Patronlardan eriyen maaÅŸlara karÅŸÄ± makul bir talepte bulunduk. Ancak Mahle iÅŸvereni buna yanaÅŸmadÄ±. Temel talebimiz emeÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alabilmektir" dedi.

Sendika 60 gün içinde greve çÄ±kabilecek. Öte yandan fabrikada 3 haftadÄ±r mesaiye kalmama eylemi ve yemek molalarÄ±nda eylemler yapÄ±lÄ±yor. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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