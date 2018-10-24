ErdoÄŸan'dan DanÄ±ÅŸtay'Ä± hedef aldÄ±: Ã‡ok baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸa giden bir sÃ¼reÃ§ var

Sarayda dÃ¼zenlenen DanÄ±ÅŸtay sempozyumunda konuÅŸan ErdoÄŸan 'BazÄ± uygulamalar gÃ¶rÃ¼yorum ki Ã§ok baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸa giden bir sÃ¼reÃ§ var' dedi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda düzenlenen DanÄ±ÅŸtay sempozyumunda konuÅŸan ErdoÄŸan, yargÄ±ya ve DanÄ±ÅŸtay kararlarÄ±na iliÅŸkin sert açÄ±klamalar yaptÄ±, eleÅŸtirilerde bulundu. Bir yandan yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önemine dikkat çeken ErdoÄŸan, bir yandan da beÄŸenmediÄŸi yargÄ± kararlarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. BaÅŸkanlÄ±k sistemi ile tüm kurumlarÄ± kendine baÄŸlayan ErdoÄŸan'Ä±n kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± vurgusu yapmasÄ± da dikkat çekti.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

"â– Milletimizin özgür iradesiyle mührünü vurduÄŸu bu deÄŸiÅŸim özgürlükte yeni bir aÅŸamanÄ±n ifadesidir. Yeni sistemin en önmeli özelliÄŸi yürütmede çift baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± sona erdirmektir.

â– Merak ediyorum, yerindelik görevi veya hakkÄ± idareye mi ait yoksa yargÄ±ya mÄ± ait? Bunun kavgasÄ±nÄ± 16 yÄ±ldÄ±r hep verdik, hâlâ veriyoruz.

â– Türkiye'nin ayaÄŸÄ±na pranga vuran ne kadar köhne alÄ±ÅŸkanlÄ±k varsa bunlarÄ± ortadan kaldÄ±rmakta kararlÄ±yÄ±z. Bunu da yÄ±kan, yok eden, reddimiras yapan bir anlayÄ±ÅŸla deÄŸil gelenekten beslenen bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla gerçekleÅŸtireceÄŸiz

â– BazÄ± uygulamalar görüyorum ki çift baÅŸlÄ±lÄ±k deÄŸil hatta hatta çok baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸa giden bir süreç var. BazÄ± kavramlarÄ±n tanÄ±mÄ±nda zorlanÄ±yorum.

â– Özellikle baÅŸlÄ±k çok çok güzel hakikaten, ÅŸura-yÄ± devlet anlamÄ± içeriÄŸiyle. Åžura-yÄ± Devlet diyorsak, DanÄ±ÅŸtay olarak bir istiÅŸari organ olarak bunu deÄŸerlendiriyorsak o zaman bir istiÅŸari organ görevini ifa etmesi gerekir. 'Yok ben karar mercisiyim' diyorsa o zaman biz burada niye duruyoruz?"

â– Ä°zmir LimanÄ± ihalesi yapÄ±yoruz. DanÄ±ÅŸtay'da ihale 2 yÄ±l bekliyordu, alacak kiÅŸi vazgeçti. 1 milyar dolar kaybettik. 1 milyar dolarÄ±n hesabÄ±nÄ± kim verecek? DanÄ±ÅŸtay bunu nasÄ±l açÄ±klayacak? 1 milyar dolarÄ± kimsenin millete ödetmeye hakkÄ± yok.

â– YargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nasÄ±l demokrasinin olmazsa olmaz ÅŸartÄ± ise jüristokrasi de aynÄ± derecede büyük bir tehdittir.

â– YargÄ± organlarÄ±nÄ±n kanuni çerçeveye sadÄ±k kalarak hareket etmesi, diÄŸer kurum, kuruluÅŸ ve ÅŸahÄ±slarÄ±n tavÄ±rlarÄ±ndan çok daha önemlidir. Bu konuda yaÅŸanacak en küçük ihmal ya da ihlal, milletimizin yargÄ±ya olan güvenini zedelemekle kalmayacak, aynÄ± zamanda yönetimde de telafisi zor zararlara sebebiyet verecektir.

â– Åžu anda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerini hazÄ±rlamadan önce biz kalkÄ±p CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle ilgili de DanÄ±ÅŸtay'dan bunu soracak, oradan izin, müsaade alacaksak o zaman ben bu makamda durmayayÄ±m, çekeyim, gideyim. Böyle bir ÅŸey olur mu?

â– (ÖÄŸrenci AndÄ± kararÄ±) DanÄ±ÅŸtay, 2013'ten 2018'e kadar neredeydi? Neden ant konusu kararÄ±nÄ± ÅŸimdi veriyorsunuz? Åžimdi mi aklÄ±nÄ±za geldi? Kusura bakmayÄ±n da bunu sormak da bizim hakkÄ±mÄ±z olsun. Biz alkÄ±ÅŸlanmasÄ± gerektiÄŸi zaman yargÄ±mÄ±zÄ± alkÄ±ÅŸlarÄ±z."

â– (KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti) Birileri bundan da rahatsÄ±z oluyor, '3 gün 5 gün neredeydiniz' diye maalesef sorular geliyor. Niye, herhangi bir sorumluluk yok, rahat rahat soruyor. Bu iÅŸin bir akÄ±ÅŸÄ± var. Sorsan Viyana SözleÅŸmesi nedir, bundan da haberi yok. Hâlâ iÅŸ bitmedi, söküyoruz, çÄ±karÄ±yoruz ve ÅŸimdi dünya bu iÅŸi yakÄ±ndan takip eder hale geldi. Bunun uluslararasÄ± atmosferini oluÅŸturmak da bu sürecin aslÄ±nda bir baÅŸlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.

(HABER MERKEZÄ°)

â€˜Ã–ÄŸrenci AndÄ±â€™nda gÃ¶zler DanÄ±ÅŸtay Ä°dari Dava Daireleri Kurulunda

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 12:18

www.evrensel.net