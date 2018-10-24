â€˜Ã–ÄŸrenci AndÄ±â€™nda gÃ¶zler DanÄ±ÅŸtay Ä°dari Dava Daireleri Kurulunda

Siyasetin gÃ¼ndeminde sÄ±cak tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§an Ã–ÄŸrenci AndÄ±â€™yla DanÄ±ÅŸtay Ä°dari Dava Daireleri Kuruluâ€™nun son kararÄ± vermesi bekleniyor.

Ä°lköÄŸretim okullarÄ±nda 2013'e kadar her sabah öÄŸrencilere derse girmeden önce okutulan ‘ÖÄŸrenci AndÄ±’, 2009'dan bu yana sayÄ±sÄ±z kez dava konusu yapÄ±ldÄ±. KaldÄ±rÄ±lmadan önce ‘bir Ä±rkÄ± esas aldÄ±ÄŸÄ±, zorla okutulduÄŸu’ gerekçesiyle kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için dava açÄ±lan ‘ÖÄŸrenci AndÄ±’ dönemin Milli EÄŸitim BakanÄ± ReÅŸit Galip tarafÄ±ndan hazÄ±rlanarak, 10 MayÄ±s 1933 tarihli Milli Talim ve Terbiye Heyeti kararÄ±yla uygulamaya konuldu. 1972, 1997 ve 2012'de deÄŸiÅŸikliÄŸe uÄŸrayan ‘ÖÄŸrenci AndÄ±’, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 8 Ekim 2013 tarihli Ä°lköÄŸretim KurumlarÄ± YönetmeliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KaldÄ±rÄ±lmadan önce de kaldÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra da birçok sivil toplum kuruluÅŸu ve vatandaÅŸ tarafÄ±ndan dava konusu yapÄ±lan ‘ÖÄŸrenci AndÄ±’ ile ilgili son sözü, DanÄ±ÅŸtay Ä°dari Dava Daireleri Kurulu söyleyecek.

DANIÅžTAY BAÅžKANI: TABÄ° OLDUÄžUMUZ TEK Ä°LKE HUKUKUN ÜSTÜNLÜÄžÜDÜR

‘ÖÄŸrenci AndÄ±’ tartÄ±ÅŸmasÄ±yla gözlerin çevrildiÄŸi DanÄ±ÅŸtay’dan da açÄ±klama geldi. DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± Zerrin Güngör “DanÄ±ÅŸtayÄ±n faaliyetlerinde tabi olduÄŸu tek ilke kuÅŸkusuz hukukun üstünlüÄŸüdür. UnutulmamalÄ±dÄ±r ki, hukuki güvenlik ilkesi, hukukun üstünlüÄŸünün temel unsurlarÄ±ndandÄ±r. Türk milleti adÄ±na karar veren hakimlerin, hukukun evrensel ilkeleri yanÄ±nda özellikle içinde yaÅŸadÄ±klarÄ± toplumun deÄŸerleriyle çeliÅŸmeyen, adalet duygusunu güçlendiren kararlarÄ±yla güven yaratan bir yargÄ± düzeni, hepimizin arzusudur. DanÄ±ÅŸtayÄ±n verdiÄŸi karalarÄ±n hukuki sÄ±nÄ±rlar içinde bilimsel yönden eleÅŸtirilmesi mümkündür. YargÄ± mensuplarÄ± olarak kararlarÄ±mÄ±zÄ±n bilimsel eleÅŸtirisine her zaman açÄ±ÄŸÄ±z. YargÄ± kararlarÄ±nÄ±n taraf menfaati bakÄ±ÅŸÄ±yla deÄŸil, objektif, bilimsel kriterlere göre deÄŸerlendirilmesinin hukukun geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. YargÄ±lama süreci devam eden bir dava hakkÄ±nda görüÅŸ beyan edilmesinin, hukuka, adalete ve yargÄ±ya olan güveni sarsacaÄŸÄ± unutulmamalÄ±dÄ±r” dedi.

KALDIRILMADAN ÖNCE DAVALIK OLDU

Okullarda öÄŸrenci andÄ±nÄ±n okutulmasÄ± uygulamasÄ±nÄ±n ‘Ä±rkçÄ± söylemler içerdiÄŸi’ gerekçesiyle kaldÄ±rÄ±lmasÄ± istemiyle bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan 2009'da açÄ±lan dava, DanÄ±ÅŸtay 8. Dairesince görüÅŸüldü. DanÄ±ÅŸtay 8. Dairesi, 9 KasÄ±m 2009'da davanÄ±n ilk incelemesini yaptÄ±, yürütmenin durdurulmasÄ± istemini oy birliÄŸiyle reddetti.

Ä°ki yÄ±l sonra davayÄ± esastan karara baÄŸlayan Daire, andÄ±n okutulmasÄ±na olanak tanÄ±yan düzenlemenin iptal istemini de 1 Nisan 2011'de oy birliÄŸiyle reddetti.

Kararda, öÄŸrenci andÄ±nda geçen ‘Türk’ kelimesinin bir Ä±rkÄ±n deÄŸil, Türkiye Cumhuriyeti sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde yaÅŸayan dili, Ä±rkÄ±, rengi, cinsiyeti, siyasi düÅŸüncesi, felsefi inancÄ±, dini, mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaÅŸlarÄ±n bir araya gelerek oluÅŸturduklarÄ±, herkesi kapsayan ve kucaklayan milletin ortak adÄ± olduÄŸu iddia edildi.

8 EKÄ°M 2013'TE KALDIRILDI

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°lköÄŸretim KurumlarÄ± YönetmeliÄŸi'nde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±larak ‘öÄŸrenci andÄ±’ baÅŸlÄ±klÄ± 12. madde yürürlükten kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak 8 Ekim 2013'te yürürlüÄŸe girdi.

Dönemin Milli EÄŸitim BakanÄ± Nabi AvcÄ± aynÄ± gün “1933 yÄ±lÄ±nda zamanÄ±n Milli EÄŸitim BakanÄ± ReÅŸit Galip önce kendi kÄ±zlarÄ± için yazmÄ±ÅŸ, söylendiÄŸine göre öyle bir hikayesi de var, sonra hoÅŸlarÄ±na gitmiÅŸ okullarda da okunsun bu denmiÅŸ. Yönetmelikle de ÅŸöyle okunsun, sabah yapÄ±lsÄ±n gibi düzenlemeye konu edilmiÅŸ” bilgisini paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Bunun daha çok 1930'larÄ±n atmosferinden etkilenerek baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Nabi AvcÄ±, “Anakronik (herhangi bir olay ya da varlÄ±ÄŸÄ±n içinde bulunduÄŸu zaman dilimiyle kronolojik açÄ±dan uyumsuz olmasÄ±) bir uygulamaydÄ±” deÄŸerlendirmesini yapmÄ±ÅŸtÄ±.

BÄ°RÇOK DAVA AÇILDI

UygulamanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu kez de andÄ±n geri gelmesi için bazÄ± kitle örgütleri ve vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan davalar açÄ±ldÄ±.

ÖÄŸrenci andÄ±nÄ±n okunmasÄ± uygulamasÄ±nÄ± kaldÄ±ran yönetmeliÄŸin iptali istemiyle açÄ±lan davalardan birinde ilk incelemeyi yapan DanÄ±ÅŸtay 8. Dairesi, 10 MayÄ±s 2014'te yürütmesinin durdurulmasÄ± istemini oy çokluÄŸuyla reddetti.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, bu davada DanÄ±ÅŸtay 8. Dairesine gönderdiÄŸi savunmada, “AndÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Atatürk'ün gösterdiÄŸi çaÄŸdaÅŸ uygarlÄ±k düzeyinin göstergesi sayÄ±lan demokratikleÅŸmenin gereÄŸi olduÄŸu, andÄ±n pedagojik olarak ilköÄŸretim çaÄŸÄ±ndaki çocuklar için uygun olmadÄ±ÄŸÄ±, bu nevi yeminlerin demokratik toplumlarda söz konusu olamayacaÄŸÄ±” belirtildi.

‘KÄ°MLER DAVA AÇABÄ°LÄ°R’ KONUSU DA TARTIÅžILDI

Bu arada, DanÄ±ÅŸtay 8. Dairesi, andÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± açÄ±lan davalarda, davacÄ±larÄ±n “dava açma ehliyeti” bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸarak ilköÄŸretim çaÄŸÄ±nda çocuÄŸu bulunmayan davacÄ±larÄ±n davasÄ±nÄ± ‘menfaat iliÅŸkisi bulunmadÄ±ÄŸÄ±’ gerekçesiyle reddetti.

Bu kararÄ±n temyiz istemini görüÅŸen DanÄ±ÅŸtay Ä°dari Dava Daireleri Kurulu ise öÄŸrenci andÄ±nÄ±n ilköÄŸretim okullarÄ±nda okunmasÄ± uygulamasÄ±nÄ± kaldÄ±ran yönetmeliÄŸin iptali istemiyle dava açmak için ‘Türk vatandaÅŸÄ±’ olmanÄ±n yeterli olacaÄŸÄ±na karar verdi.

DAÄ°RE BAÅžKANI ÇOÄžUNLUÄžA KATILMADI

DanÄ±ÅŸtay 8. Dairesinin açÄ±lan davalarda yaptÄ±ÄŸÄ± ilk incelemenin ardÄ±ndan esastan verdiÄŸi son karar kamuoyunda tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

Türk EÄŸitim-Sen'in açtÄ±ÄŸÄ± davada, öÄŸrenci andÄ±nÄ± kaldÄ±ran düzenlemeyi oy çokluÄŸuyla iptal eden Daire'nin bu son kararÄ±na, DanÄ±ÅŸtay 8. Daire BaÅŸkanÄ± muhalif kaldÄ±.

Anayasa ve yasalarla çizilen çerçeve içinde idarelerin iÅŸlem tesis ederken takdir hakkÄ±na sahip olduklarÄ±nÄ±n açÄ±k olduÄŸunu vurgulayan Daire BaÅŸkanÄ± Yüksel Öztürk, muhalefet ÅŸerhinde ÅŸu görüÅŸü paylaÅŸtÄ±:

“Milli EÄŸitim sisteminin genel ve özel amacÄ±nÄ±n AnayasanÄ±n baÅŸlangÄ±ç kÄ±smÄ±nda ve 1739 sayÄ±lÄ± Yasa'da belirtilen konular doÄŸrultusunda, Atatürk milliyetçiliÄŸine baÄŸlÄ±, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel deÄŸerlerini benimseyen, Türk milletini çaÄŸdaÅŸ uygarlÄ±ÄŸÄ±n ve medeniyetin ortaÄŸÄ± ve öncüsü yapacak, toplumun ve kiÅŸilerin refah, huzur ve mutluluÄŸunu saÄŸlayacak, insan haklarÄ±na saygÄ±lÄ± nesiller yetiÅŸtirmek olduÄŸu açÄ±k olup, bu niteliklerin öÄŸrencilere sadece dava konusu andÄ±n okutulmasÄ± ile kazandÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ± tabiidir. Anayasa ve yasada belirtilen amaç ve ilkelerin milli eÄŸitim sisteminde hangi yol ve yöntemle yerine getirileceÄŸi konusunun ise BakanlÄ±ÄŸÄ±n takdir hakkÄ± kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerekmektedir.”

DavalÄ± Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, bu kararÄ±n tebliÄŸinden itibaren 30 gün içinde temyiz hakkÄ± bulunuyor. Temyiz istemini, DanÄ±ÅŸtay Ä°dari Dava Daireleri Kurulu görüÅŸecek. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 11:59

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