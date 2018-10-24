10 Ekim Ankara KatliamÄ±nda bakanlÄ±ÄŸa hizmet kusuru cezasÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ankara ValiliÄŸi'nin 10 Ekim Ankara KatliamÄ±nda gerekli ve yeterli Ã¶nlemleri almayarak hizmet kusuru iÅŸlediÄŸine hÃ¼kmedildi.

Birkan BULUT

Ankara

Aankara 12. Ä°dare Mahkemesi, 10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda yaralanan Mehmethan Peker'in açtÄ±ÄŸÄ± davada Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ankara ValiliÄŸi'nin gerekli ve yeterli önlemleri almayarak hizmet kusuru iÅŸlediÄŸine hükmetti.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda yaralanan Mehmethan Peker, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ankara ValiliÄŸi'nden ÅŸikayetçi oldu. BakanlÄ±k ve valilik davada kendilerini 10 Ekim 2015'de düzenlenen Emek, Demokrasi ve BarÄ±ÅŸ Mitingi'nde hizmet kusurlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±, davacÄ±nÄ±n zararlarÄ±nÄ±n sosyal risk kapsamÄ±nda karÅŸÄ±lanabileceÄŸi ÅŸeklinde savundu. Ancak Ankara 12. Ä°dare Mahkemesi, yargÄ±lamanÄ±n sonucunda idarenin mitinge yönelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±da hizmet kusurunun bulunduÄŸunu hükmetti.

Emniyetin IÅžÄ°D'in Türkiye'de uluslararasÄ± çapta ses getirecek büyük bir eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olduÄŸu, miting veya kalabalÄ±k yerlerde canlÄ± bombalarÄ±n patlatÄ±labileceÄŸine dair istihbaratÄ±nÄ± deÄŸerlendirmemesine dikkat çekilen kararda, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Mülkiye MüfettiÅŸlerinin raporuna atÄ±fta bulunularak “PatlamanÄ±n hemen ardÄ±ndan kolluk kuvvetlerince yaralÄ±larÄ±n ve ölülerin olduÄŸu yere gaz bombasÄ± atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, böylelikle yardÄ±m edilmesinin engellendiÄŸi, gazÄ±n etkisi ile yaralÄ±larÄ±n daha da kötüleÅŸtiÄŸi hatta ölümüne neden olunduÄŸu”na deÄŸinildi.

“Mülkiye müfettiÅŸlerince tespit edilen kusurun uzun süre terör deneyimi olan bir devlette ihmal olarak nitelendirilmesinin mümkün olmayan kusurlu davranÄ±ÅŸ sonrasÄ± istihbari bilgide yer alan doÄŸrultuda gerçekleÅŸen canlÄ± bomba eyleminden kaynaklÄ± yaralanma olayÄ±nda idarenin gerekli ve yeterli özeni göstermemesi nedeniyle hizmet kusuru bulunduÄŸu” ifade edilen kararda, mahkeme davacÄ±nÄ±n manevi tazminat talebini kÄ±smen kabul ederek idarenin 20 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

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