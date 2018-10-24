Hulusi Akar: Bedelliye 672 bin 306 gencimiz internetten baÅŸvurdu

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, 'Bedelli askerlik iÃ§in ÅŸu ana kadar 672 bin 306 gencimiz internet Ã¼zerinden mÃ¼racaatlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi' dedi.

Anadolu AjansÄ± Editör MasasÄ±'nÄ±n konuÄŸu olan Milli Savunma BakanÄ± Akar, bedelli askerlik için "Åžu ana kadar 672 bin 306 gencimiz internet üzerinden, elektronik postayla müracaatlarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi" dedi. Akar, ayrÄ±ca Ege'de Yunanistan ile yaÅŸanan gerilime iliÅŸkin "KomÅŸumuzun her türlü provokasyondan uzak durmasÄ±nÄ± bekliyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

Akar'Ä±n "Ege'de 12 mil tartÄ±ÅŸmasÄ±" üzerine ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykÄ±rÄ± karar alÄ±nÄ±rsa buna karÅŸÄ± gerekli tedbirleri alÄ±rÄ±z.

AnlaÅŸmalara aykÄ±rÄ±, uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ±, iyi komÅŸuluk iliÅŸkilerine aykÄ±rÄ± bir karar aldÄ±klarÄ± takdirde de buna karÅŸÄ± ne yapacaÄŸÄ±mÄ±z açÄ±k ve net, tutumumuz bellidir. Her türlü tedbirimiz vardÄ±r. Bu konuda hiçbir ÅŸekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceÄŸimizi herkesin bilmesini istiyorum.

Biz ordumuzun, SilahlÄ± Kuvvetlerimizin öncelikle caydÄ±rÄ±cÄ± olmasÄ± konusunda gayretlerimizi sürdürüyoruz. Herhangi bir ÅŸekilde bir sÄ±cak çatÄ±ÅŸmaya dönüÅŸmeden, meselelerin görüÅŸmeler yoluyla, barÄ±ÅŸ yöntemleriyle çözülmesinden yanayÄ±z."

"Türkiye'nin ve Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nin yer almadÄ±ÄŸÄ± hiçbir projenin bu bölgede baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ±n, yaÅŸamasÄ±nÄ±n imkan ve ihtimali yok" diyen Akar, ÅŸöyle devam etti:

"(Barbaros Hayrettin PaÅŸa gemisinin DoÄŸu Akdeniz'deki arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±) UluslararasÄ± hukuka uygun ÅŸekilde bir çalÄ±ÅŸma yapacaktÄ± gemimiz ve bunu bildirdik. Ancak komÅŸumuzun savaÅŸ gemisi tarafÄ±ndan taciz edildi ve biz gerekli tedbirleri aldÄ±k. Gemimiz çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürmektedir. SavaÅŸ gemilerimiz de orada tacize izin vermeyeceÄŸiz. KaynaklarÄ±n adilane ÅŸekilde paylaÅŸÄ±mÄ±ndan yanayÄ±z.

Bir husus daha var. 2001'de Sevilla Üniversitesi'nin yaptÄŸÄ± bir çalÄ±ÅŸma var ve komÅŸumuz bu akademik çalÄ±ÅŸmayÄ± siyasi bir metne dönüÅŸtürmek istiyor. Sadece kÄ±rmÄ±zÄ± bölümerin Türkiye'nin kullanÄ±mÄ±na yeÅŸil bölümerin de kendilerine ait olduÄŸu iddiasÄ±nÄ±n peÅŸindeler. Bunu kabul etmemiz mümkün deÄŸil ve bunu muhataplarÄ±mÄ±za ifade ettik."

'YENÄ° ASKERLÄ°K SÄ°STEMÄ°NE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N ÇALIÅžMAMIZI BÄ°TÄ°RMEK ÜZEREYÄ°Z'

"Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bir sistemi umuyorum yakÄ±n bir gelecekte yürürlüÄŸe sokmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" diyen Akar, yeni askerlik sistemine iliÅŸkin de "Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda neler yapabiliriz, çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± bitirmek üzereyiz" ifadelerini kullandÄ±.

Akar, bedelli askerliÄŸe iliÅŸkin ise "Åžu ana kadar 672 bin 306 gencimiz internet üzerinden, elektronik postayla müracaatlarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi" dedi.

"DekontlarÄ±nÄ± askerlik ÅŸubelerine teslim edenlerin sayÄ±sÄ± bugün itibariyle 377 bin 410" diyen Akar, "Askerlik ÅŸubelerimiz gerekli yerlerde 24 saat görev yapacak. 3 KasÄ±m'dan önce bütün müracaatlarÄ±n bitmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

Uzman erbaÅŸlarÄ±n orduevi ve misafirhane ihtiyacÄ± konusunda Akar, "Bu konudaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z son aÅŸamaya geldi, özellikle Ankara bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde inÅŸallah bunun hizmete açÄ±lmasÄ±nÄ± hep birlikte göreceÄŸiz" dedi.

Akar, "Uzman erbaÅŸlÄ±ktan astsubaylÄ±ÄŸa geçiÅŸ konusunda hem kontenjanlar hem geçiÅŸ oranlarÄ± yükseltildi" ifadesini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 11:44

www.evrensel.net