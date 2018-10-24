TÃœBÄ°TAKâ€™ta kadrolaÅŸma: AKPâ€™ye yakÄ±n isimler yÃ¶netim kuruluna atandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 24 Haziran seÃ§imlerinin ardÄ±ndan TÃœBÄ°TAKâ€™a ilk atamalarÄ± yaptÄ±. Atanan isimlerin AKPâ€™ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± dikkat Ã§ekiyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rmalar Kurumu’nun (TÜBÄ°TAK) yeni sisteme göre ilk yönetim kurulu üyelerini atadÄ±. Birgün’de yer alan habere göre yeni sistemin ilk yönetim kurulu üyeleri ÅŸu isimlerden oluÅŸtu: Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmed Özkan, Prof Dr. Metin Orhan, AydÄ±n Ünal, Mehmet Ä°hsan TaÅŸer, Lütfü Haluk Bayraktar ve Cemal Åžeref OÄŸuzhan Öztürk. Atanan isimlerin AKP’ye yakÄ±n kiÅŸilerden oluÅŸmasÄ± dikkat çekti.

Prof. Dr. Mehmed Özkan: BoÄŸaziçi Üniversitesi RektörlüÄŸü’ne ErdoÄŸan tarafÄ±ndan atanan Özkan öÄŸrencilerin büyük tepkisini çekmiÅŸti. Atanan ilk rektör olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yan Özkan aynÄ± zamanda AKP EskiÅŸehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay’Ä±n da kardeÅŸi.

AydÄ±n Ünal: Ä°ki dönem AKP milletvekilliÄŸi yapan Ünal uzun bir süre ErdoÄŸan’Ä±n metin yazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±. Ünal aynÄ± zamanda iktidara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Yeni Åžafak gazetesinde köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor.

Mehmet Ä°hsan TaÅŸer: Atanan kiÅŸiler arasÄ±nda en dikkat çekici isim olan TaÅŸer, Numan KurtulmuÅŸ’un akrabasÄ±. TaÅŸer aynÄ± zaman eski Ä°lim Yayma Cemiyeti BaÅŸkanÄ± AsÄ±m TaÅŸer’in de oÄŸlu.

Lütfü Haluk Bayraktar: ErdoÄŸan’Ä±n damadÄ± Selçuk Bayraktar’Ä±n kardeÅŸi. Lütfü Haluk Bayraktar aynÄ± zamanda Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± üreten BAYKAR’Ä±n da Genel MüdürlüÄŸü’nü yapÄ±yor.

Cemal Åžeref OÄŸuzhan Öztürk: AKP’nin birçok alanda olduÄŸu gibi bu alanÄ± da sermayeye teslim etme isteÄŸinin göstergesi bir atama. Öztürk, Arçelik Üretim ve Teknolojiden sorumlu Genel Müdür YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevini yapÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

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