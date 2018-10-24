PTT Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye atÄ±yor

Ä°zmir'de Kahramanlar PTT ÅŸubesinde Ã§alÄ±ÅŸanlar dÃ¶kÃ¼len duvarlar, sÄ±zan sular ve rutubetin ortasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaya zorlanÄ±yor.

Ä°zmir'de Kahramanlar PTT Åžube binasÄ±nda rutubet ortaya çÄ±karken tavandan su akÄ±yor. Åžubenin taÅŸÄ±nma emrinin üzerinden bir yÄ±l geçmesine raÄŸmen adÄ±m atÄ±lmazken PTT emekçileri boÅŸ zamanlarÄ±nda yer arayÄ±ÅŸÄ±nda.

PTT'nin Konak Kahramanlar Mahallesi AkÄ±ncÄ±lar Caddesi'ndeki ÅŸube binasÄ±nda çalÄ±ÅŸan emekçilerin saÄŸlÄ±klarÄ± hiçe sayÄ±lÄ±yor. Bir binanÄ±n giriÅŸ katÄ±ndaki ÅŸubedeki yÄ±llardÄ±r süre gelen sorunlar çözülememiÅŸ durumda. Ä°lk olarak 3-4 yÄ±ldÄ±r baÅŸ gösteren bina probleminden kaynaklÄ± ÅŸubenin bir çok noktasÄ±nda rutubet var, boyalar dökülüyor ve su damlÄ±yor.

FotoÄŸraf: Evrensel

Her geçen gün kötüye giderken hizmet almaya gelen müÅŸteriler de durumdan ÅŸikayetçi durumda. Daha önce tadilat yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± sorun tekrar ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ.

ÇALIÅžANLAR YER ARIYOR

FotoÄŸraf: Evrensel

PTT Ä°zmir MüdürlüÄŸü'nün taÅŸÄ±nma emrinin üzerinden bir yÄ±l geçmesine raÄŸmen henüz bir geliÅŸme kaydedilmemiÅŸ durumda. Åžube müdürlüÄŸünden umudu kesen PTT çalÄ±ÅŸanlarÄ± kendileri yer arayÄ±ÅŸÄ± girdiler. Ancak bulduklarÄ± yerler ise kabul edilmedi. Gerekçe olarak "fiziki koÅŸullarÄ± uygun deÄŸil" ya da "kirasÄ± yüksek" cevabÄ±nÄ± aldÄ±lar. KESK'e baÄŸlÄ± Haber-Sen'in sorunu dile getirdiÄŸi dilekçeye yer arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sürdüÄŸü cevabÄ± verildi. SaÄŸlÄ±klarÄ±ndan endiÅŸe eden PTT çalÄ±ÅŸanlarÄ± bir an önce yerin deÄŸiÅŸtirilmesi için kurumun daha somut adÄ±mlar atmasÄ±nÄ± istiyor. (Ä°zmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net