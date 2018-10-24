3 ilde dÃ¼zenlenen ev baskÄ±nlarÄ±nda 6 Ã–DP Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Bursa, Edirne ve Ankaraâ€™da dÃ¼zenlenen ev baskÄ±nlarÄ±nda 6 Ã–DP Ã¼yesi 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±' suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bursa’da 4, Edirne ve Ankara’da 1'er olmak üzere toplam 6 Özgürlük ve DayanÄ±ÅŸma Partisi (ÖDP) üyesi, ÅŸafak baskÄ±nlarÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BirGün'ün aktardÄ±ÄŸÄ±na göre ÖDP'lilerin, haziran ayÄ±nda Bursa’da topraÄŸa verilen ÖDP üyesi Nuri Salman’Ä±n cenaze töreninde “terör örgütü propagandasÄ±” yaptÄ±klarÄ± iddia ediliyor.. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 10:53

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