Bilgenâ€™den Ã§aÄŸrÄ±: â€˜NasÄ±l olsa ittifak yokâ€™ deyip bildiÄŸinizi okumayÄ±n

AKP-MHP ittifakÄ±nda yaÅŸanan krizi deÄŸerlendiren HDP Grup BaÅŸkanvekili Bilgen, muhalefetin toplumsal taleplere gÃ¶re konumlanmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

AKP-MHP ittifakÄ±nda yaÅŸanan krizi deÄŸerlendiren HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, muhalefetin AKP’ye göre deÄŸil, toplumsal taleplere göre konumlanmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, “NasÄ±l olsa ittifak yok, benim de kimseye ihtiyacÄ±m yok” rehavetine kapÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’nin “Yerel seçimlerde ittifak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z yok” ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n “Herkes kendi yoluna” açÄ±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Bilgen, Bahçeli’nin yerelde ittifak olmayacaÄŸÄ± yönündeki açÄ±klamalarÄ±na iliÅŸkin olarak “Bir pazarlÄ±k ya da restleÅŸme olabilir” yorumunda bulundu. Bilgen, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Birlikte hareket etmeme iradesi de aÄŸÄ±r basabilir. EÄŸer MHP bir muhalefet partisi gibi davranma eÄŸilimine girecek olursa, parlamentoda muhalefetin çoÄŸunluÄŸuyla denetim iÅŸlevi, yasama faaliyetleri baÅŸka türlü seyretmesi gerekir. Bu konuda nasÄ±l bir pozisyon alacaklar, sadece yerel seçimlerde baÅŸkanlÄ±k paylaÅŸÄ±mÄ±yla ilgili sorundan mÄ± kaynaklanÄ±yor, yoksa daha genel bir boyut içeriyor mu? Bunu önümüzdeki günlerde göreceÄŸiz.”

‘MÄ°LLÄ°YETÇÄ° POLÄ°TÄ°KALARA GÄ°DEBÄ°LÄ°R’

YaÅŸananlarÄ± “Af tasarÄ±sÄ±” ve “ÖÄŸrenci AndÄ±” konusuna indirgememek gerektiÄŸini belirten Bilgen, “FotoÄŸrafa daha büyük bakÄ±lmalÄ±. Yerel seçimlerde uzlaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± iki taraf da beyan etti. Yani bu pozisyonun parlamentodaki yansÄ±malarÄ± üzerinden aslÄ±nda sonuçlarÄ±nÄ± görebiliriz. Af ile ilgili tartÄ±ÅŸmada muhalefetin ortaklaÅŸmasÄ± çok kolay olmayabilir. MHP’nin önergesine farklÄ± yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± en azÄ±ndan diÄŸer muhalefet partileri de beyan etti. Ama dört muhalefet partisinin de uzlaÅŸabildiÄŸi konular var. ÖrneÄŸin emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar. Ben bunun daha belirleyici olduÄŸu kanaatindeyim. Bu konuda eÄŸer MHP daha samimi ve kararlÄ± davranÄ±rsa sonuç itibari ile Meclis’te çoÄŸunluk muhalefette ve kanun çÄ±karÄ±labilir, düzenleme yapÄ±labilir. DolayÄ±sÄ±yla bütün muhalefetin uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± konularda bunu tespit etmek, sorgulamak daha kolay olur. Ama burada tabi ki AKP’nin bu boÅŸluÄŸu nasÄ±l dolduracaÄŸÄ±, nasÄ±l tercih içine gireceÄŸi de zamanla ortaya çÄ±kacaktÄ±r. AKP’den MHP’ye bir oy kaybÄ± olduÄŸu algÄ±sÄ± aÄŸÄ±r basÄ±yorsa, bu AKP’yi daha da milliyetçi politikalar gütmeye de itebilir.”

ERKEN SEÇÄ°M GÜNDEMÄ°

AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n Meclis’te sürüp sürmeyeceÄŸine dair öngörüsünü aktaran Bilgen, “Krizin bir bütün olabileceÄŸini düÅŸünüyorum. Parlamentoda dolayÄ±sÄ±yla yerel seçime paralel olarak belki Türkiye’yi bir erken genel seçime bile sürükleyebilecek geliÅŸmeleri beraberinde getirebilecek bir durum söz konusu. Parlamentodaki çoÄŸunluk, HDP’nin barajÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ±yla beraber baÅŸka bir anlam ifade ediyor. EÄŸer MHP bunun gereÄŸini ortaya koyacak olursa yani yürütme ile yasama organÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸki baÅŸka türlü ÅŸekillenir. Bu, ya ErdoÄŸan’Ä± geri adÄ±m atmaya ya da MHP’nin taleplerini dikkate alan ve kabullenen bir pozisyon almaya zorlar. Veyahut gerçekten AKP Türkiye siyasetinde ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak baÅŸka partnerler aramaya baÅŸlar. Bu durum bir restleÅŸme midir yoksa gerçekten kararlÄ± bir irade midir? Bunu da önümüzdeki dönemde görebileceÄŸiz” deÄŸerlendirmesi yaptÄ±.

‘KÜRT OYLARINI ALMAK ABARTILI BEKLENTÄ°’

Yerel seçimlerde AKP’de BatÄ±’da Kürt seçmeni gözeten bir kaygÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r basma ihtimalinin olduÄŸunu belirten Bilgen, “Ä°stanbul gibi ÅŸehirlerde AKP için hangisi daha büyük bir katkÄ± saÄŸlayacak diye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ÅŸüphesiz Kürt seçmenin tercihi daha sonuç belirleyici olacaktÄ±r. Bunu gözetiyor olabilir ama bunun bütün politikalara tutarlÄ± bir ÅŸekilde yansÄ±masÄ± beklenir. Yoksa bir taraftan Kürtlerle ilgili Suriye politikasÄ±nÄ± bu ÅŸekilde sürdürmek, bir taraftan tutuklamak ve baskÄ± politikasÄ± sürdürmek ama öbür taraftan sadece ‘MHP ile birlikte deÄŸiller’ diye Kürtlerin oyunu alabileceÄŸini düÅŸünmek biraz abartÄ±lÄ± bir beklenti” dedi.

‘MUHALEFETÄ°N BÄ°RLÄ°KTE HAREKET ETMESÄ°’

Bilgen, muhalefetin edilgen ve tepkisel bir pozisyon almaktan çok toplumsal talebi gözetmesi ve toplumsal ihtiyacÄ± dikkate almasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. Bilgen, ÅŸunlarÄ± ekleri: “AKP-MHP birlikte hareket etseler de etmeseler de muhalefetin buluÅŸmasÄ±, birlikte hareket etmesi gerekliliÄŸi kendini hissettiriyor. DolayÄ±sÄ±yla AKP’ye göre pozisyon almak yerine, toplumun beklentisine göre pozisyon almak CHP için de bütün muhalefet partileri için de çok daha saÄŸlÄ±klÄ± ve sonuç alÄ±cÄ± bir tabloyu ortaya çÄ±karacaktÄ±r. Bu bir rehavete dönüÅŸürse yani ‘NasÄ±l olsa ittifak yok, benim de kimseye ihtiyacÄ±m yok, AKP- MHP ile yapmÄ±yorsa bende kendi bildiÄŸimi okurum’ gibi bir yaklaÅŸÄ±ma sürüklenmemeli.” (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 10:41

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