Åžamil Tayyar: Adalet ve KalkÄ±nma Partisi, bir karÅŸÄ± devrim partisidir

AKP eski milletvekili Åžamil Tayyar, 'BakÄ±n, Ã§ok aÃ§Ä±k sÃ¶ylÃ¼yorum; Adalet ve KalkÄ±nma Partisi bir karÅŸÄ± devrim partisidir' dedi.

AKP eski milletvekili Åžamil Tayyar, akademisyen yazar Örsan Öymen ile girdiÄŸi tartÄ±ÅŸmada Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsederken “O zaman ÅŸöyle söyleyeyin; Adalet ve KalkÄ±nma Partisi bir karÅŸÄ± devrim hareketidir. BakÄ±n, çok açÄ±k söylüyorum” dedi.

Oda TV'nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Åžamil Tayyar, TGRT Haber'de canlÄ± yayÄ±nlanan "Atilla Türker ile AyrÄ±ntÄ±lar" programÄ±na konuk oldu. Burada akademisyen ve yazar Örsan Öymen ile bir tartÄ±ÅŸmaya giren Tayyar, Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsederken "BakÄ±n, çok açÄ±k söylüyorum; Adalet ve KalkÄ±nma Partisi bir karÅŸÄ± devrim partisidir. Türkiye'de toplumun deÄŸerleriyle çeliÅŸen ve deÄŸerleriyle baÄŸdaÅŸmayan bu fotmatlama giriÅŸimine karÅŸÄ± oluÅŸturulmuÅŸ bir siyasay harekettir" ifadelerini kullandÄ±.

Tayyar'Ä±n 'karÅŸÄ± devrim' ifadesi, sosyal medyada dikkat çekti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 11:01

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