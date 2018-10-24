Görsel, MEB örnek soru kitapçÄ±klarÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.
MEB, Liselere GiriÅŸ SÄ±navÄ± (LGS 2019) iÃ§in Ã¶rnek sorularÄ± yayÄ±mladÄ±
MEB, liselere giriÅŸte yapÄ±lacak merkezi sÄ±nava yÃ¶nelik Ã¶rnek sorularÄ± yayÄ±mladÄ±.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB), liselere giriÅŸte yapÄ±lacak merkezi sÄ±nava yönelik örnek sorularÄ± yayÄ±mladÄ±.
MEB'in web sitesinde yapÄ±lan açÄ±klamada, "Örnek soru kitapçÄ±klarÄ±nda ilk ünitelerde yer alan konulara aÄŸÄ±rlÄ±k verilmekle birlikte diÄŸer ünitelerden de örnek sorular yer almaktadÄ±r. YÄ±l içerisinde diÄŸer ünitelerle ilgili örnek soru yayÄ±mlanmasÄ±na devam edilecektir." denildi.
Liselere GiriÅŸi SÄ±navÄ± (LGS 2019) için sayÄ±sal ve sözel örnek soru kitapçÄ±klarÄ±na aÅŸaÄŸÄ±daki linklerden ulaÅŸÄ±labilir:
SÄ±navla ÖÄŸrenci Alacak OrtaöÄŸretim KurumlarÄ±na Ä°liÅŸkin Merkezi SÄ±nava Yönelik Örnek Sorular (Sözel Bölüm)
SÄ±navla ÖÄŸrenci Alacak OrtaöÄŸretim KurumlarÄ±na Ä°liÅŸkin Merkezi SÄ±nava Yönelik Örnek Sorular (SayÄ±sal Bölüm)
(HABER MERKEZÄ°)
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Diploma notu 90 olan Hakan okulsuz kaldÄ±
LGS skandalÄ±: Binlercesi aÃ§Ä±kta kaldÄ±, 'doÄŸru yerleÅŸtirme yapÄ±lmadÄ±'!
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 10:39
LGS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±, yerleÅŸtirme nasÄ±l yapÄ±ldÄ±, ÅŸimdi ne olacak?