2 Ã¶ÄŸrenciyi istismar etti, YargÄ±tay cezasÄ±nda indirim istedi

YargÄ±tay, Suffa VakfÄ±â€™na ait cemaat yurdunda 2 Ã§ocuÄŸa cinsel istismarda bulunan ÅŸahsa 26 yÄ±l hapis cezasÄ± verilmesi kararÄ±nÄ± bozdu, indirim istedi.

Erzurum Oltu’daki Suffa VakfÄ±’na ait cemaat yurdunda 2 çocuÄŸa cinsel istismarda bulunmakla yargÄ±lanan idareci ÅŸahsa 26 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi. Fakat YargÄ±tay 'eylemlerine devam etme imkânÄ± varken sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±' gerekçesiyle kararÄ± bozdu ve Çiçek’e daha düÅŸük bir ceza verilmesini istedi.

Hürriyet'ten Ä°smail Saymaz'Ä±n haberine göre, F.M. adlÄ± erkek çocuÄŸun ÅŸikayeti üzerine Suffa VakfÄ±'na ait erkek öÄŸrenci yurdunda 2011-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda idareci olarak görev yapan 50 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet SÄ±ddÄ±k Çiçek'e soruÅŸturma açÄ±ldÄ±. F.M., ifadesinde 2014 yÄ±lÄ±nda biri mescitte olmak üzere, Çiçek tarafÄ±ndan iki kez istismara maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

F.M.'nin anlattÄ±klarÄ± doÄŸrultusunda R.Ö. adlÄ± maÄŸdura da ulaÅŸÄ±ldÄ±. Bugün 20 yaÅŸÄ±nda olan R.Ö. de Çiçek'in istismarlarÄ±nÄ± anlattÄ±. Adli tÄ±p muayenesinde R.Ö.'nün ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±rken, duygusal bir tavÄ±r sergilediÄŸi, gözlerinin dolduÄŸu ve sorulara cevap vermediÄŸi ifade edildi.

HakkÄ±ndaki iddialarÄ± reddeden Çiçek'e Oltu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde dava açÄ±ldÄ±. Dava 19 Ocak 2017'de bitti. Mahkeme Çiçek'e, R.Ö.'ye yönelik eylemi nedeniyle 13 yÄ±l 10 ay 25 gün, F.M.'ye yönelik eylemleri nedeniyle de 12 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verdi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, kararÄ±n onanmasÄ±nÄ± istedi.

CEZA 3 YILA Ä°NEBÄ°LÄ°R

Fakat Çiçek'in itirazÄ± üzerine YargÄ±tay 14. Ceza Dairesi 2 Temmuz 2018'de, R.Ö. ile ilgili kararÄ± bozdu. Çiçek'in 'eylemlerine devam etme imkânÄ± varken sonlandÄ±rmasÄ±, eylemlerin gerçekleÅŸme ÅŸekli, yeri ve zamanÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda eylemlerin çocuÄŸun basit cinsel istismarÄ± suçu kapsamÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±' iddia edilerek, lehine hükümlerin uygulanmasÄ± istendi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, bozma kararÄ±na uyduÄŸu takdirde Çiçek'e verilecek ceza, 3 ile 8 yÄ±l arasÄ±nda olacak. Ceza Dairesi ilk kararÄ±nda direndiÄŸi takdirde dosya, YargÄ±tay Ceza Genel Kurulu'na gidecek. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 10:08

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