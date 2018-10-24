6 iledeki bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar, RES ve HES iÃ§in acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

Kastamonu, Malatya, BalÄ±kesir, Trabzon, Ä°zmir ve Ordu'daki bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar, RES, regÃ¼latÃ¶r ve HES inÅŸasÄ± iÃ§in acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

Kastamonu, Malatya, BalÄ±kesir, Trabzon, Ä°zmir ve Ordu'daki bazÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n rüzgar enerji santrali, regülatör ve hidroelektrik santrali inÅŸasÄ± için acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin karar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

YayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanÄ± kararlarÄ±na göre, Kastamonu'da inÅŸa edilecek BaÅŸköy Regülatör ve Hidroelektrik Santrali için Araç ilçesine baÄŸlÄ± BaÅŸköy köyündeki bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar tapuda Hazine adÄ±na tescil edilmek üzere Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

Malatya'da SadÄ±klÄ± Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapÄ±mÄ± amacÄ±yla AkçadaÄŸ ilçesi KadÄ±ibrahim Mahallesi'ndeki bazÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n da Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan acele kamulaÅŸtÄ±rmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

BalÄ±kesir'de, BalÄ±kesir Rüzgar Enerji Santralinin yapÄ±mÄ± için Karesi ilçesi Yeniköy ve AltÄ±eylül ilçesi Karakaya mahallelerindeki bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar ile Trabzon'da tesis edilecek KÄ±lÄ±çlÄ± Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapÄ±mÄ± amacÄ±yla Arsin ilçesine baÄŸlÄ± BaÅŸdurak ve ÜçpÄ±nar mahallelerindeki bazÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n da Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerçekleÅŸtirilecek.

Ä°zmir'de, OvacÄ±k Rüzgar Enerji Santralinin yapÄ±mÄ± amacÄ±yla Bergama'nÄ±n Koyuneli Mahallesi ile Ordu'da tesis edilecek Kardelen Hidroelektrik Santralinin yapÄ±mÄ± amacÄ±yla Gölköy ilçesinde ve ilçeye baÄŸlÄ± KuÅŸluhan, Çatak, Çetili ve AkçalÄ± mahallelerindeki bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar da tapuda Hazine adÄ±na tescil edilmek üzere Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacak. (Ankara/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 09:55

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