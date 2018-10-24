Ä°stanbul'da Bylock operasyonu: 56 kiÅŸi iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Ä°stanbulâ€™da â€˜FETÃ–â€™ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± iddia edilen 56 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ‘FETÖ’ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ‘ByLock’ kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu iddia edilen 56 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verdi. 56 kiÅŸi için arama ve el koyma kararÄ± da çÄ±karÄ±ldÄ±. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kararÄ± üzerine Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri operasyon baÅŸlattÄ±. (DHA)

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