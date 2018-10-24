'Devlet 50 ildeki 700 maden sahasÄ±nÄ± ihaleyle satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±'

'Para' dergisi, devletin 50 ildeki 700 maden sahasÄ±nÄ± ihaleyle satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Hürriyet yazarÄ± YalçÄ±n Bayer, ‘Para’ dergisinde, 'SatÄ±lÄ±k madenler’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan bir haberi köÅŸesine taÅŸÄ±yarak deÄŸerlendirdi. Haberde, devletin 700 sahayÄ± ihaleyle satÄ±ÅŸa çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±, 50’yi aÅŸkÄ±n ildeki ihalelerin 19 KasÄ±m’da baÅŸlayacaÄŸÄ± bilgisi yer alÄ±yor.

YalçÄ±n Bayer, bilgiyi bir maden mühendisiyle paylaÅŸmasÄ± üzerine "Madenler peÅŸkeÅŸ çekilmek mi isteniyor? Güney Afrika’da bile böyle bir ÅŸey mümkün deÄŸildir" yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

YalçÄ±n Bayer'in 'BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k hareketinin tohumu Trakya’da atÄ±ldÄ±' baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nÄ±n ilgili bölümü ÅŸöyle:

" 'SatÄ±lÄ±k madenler’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla çÄ±kan ‘Para’ dergisi, devletin 700 sahayÄ± ihaleyle satÄ±ÅŸa çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazÄ±yor; kömürden mermere satÄ±lacak yerlerin listesi de var. Hülya Genç Sertkaya imzalÄ± haberde 'Türkiye, madenlerde katma deÄŸerli ürün dönemi baÅŸlatÄ±yor. Yeni sistemde madencilik sektöründe Ar-Ge ve teknoloji merkezli bir yapÄ±ya geçilecek. Maden sahalarÄ±, yarÄ±m mamül ve nihai ürün üretecek fabrikalarÄ±n kurulmasÄ± ÅŸartÄ±yla 50’yi aÅŸkÄ±n ildeki ihaleler 19 KasÄ±m’da baÅŸlayacak' yazÄ±yor.

Madenlerle ilgili örgütlerin baÅŸkan ve sorumlularÄ± 'Tek elden izin sürecinin tamamlanmasÄ± üretim artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlar', 'YatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n ilgisi yüksek olacak', 'Bu ihaleler uzun süredir bekleniyordu', 'AtÄ±l duracaÄŸÄ±na maden sahalarÄ±nÄ±n aramaya açÄ±lmasÄ± ülke ekonomisi için olumlu', 'Sektör dÄ±ÅŸÄ±ndan yatÄ±rÄ±mcÄ±lar da bu iÅŸe girmeli', 'Madencilerin önü açÄ±lmalÄ±' gibi görüÅŸler belirtiyorlar.

Bu haber üzerine görüÅŸtüÄŸümüz bir maden mühendisi 'Madenler peÅŸkeÅŸ çekilmek mi isteniyor? Güney Afrika’da bile böyle bir ÅŸey mümkün deÄŸildir' dedi. KatÄ±lÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?"

YazÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± okumak için tÄ±klayÄ±n. (HABER MERKEZÄ°)

TTKâ€™de Ã¶zelleÅŸtirme tehlikesi sÃ¼rÃ¼yor

AKP, madenleri Ã¶zelleÅŸtiren tasarÄ±nÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± reddetti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 09:39

www.evrensel.net