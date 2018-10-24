Trump ve ErdoÄŸan, Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ±'nda bir araya gelecek

ErdoÄŸan ve Trump'Ä±n, 11-12 KasÄ±mâ€™daki Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ±'nda, Rahip Brunson krizinin ardÄ±ndan ilk yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi gerÃ§ekleÅŸtirmesi bekleniyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Rahip Andrew Brunson krizinin ardÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile 11-12 KasÄ±m’da Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ± sÄ±rasÄ±nda bir araya gelmesi bekleniyor. Ä°ki lider Brunson krizinin ardÄ±ndan ilk kez yüz yüze görüÅŸmüÅŸ olacak.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'Ä±n haberine göre, ErdoÄŸan, 11-12 KasÄ±m’da Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ± için Fransa’ya gidecek. Ziyaret kapsamÄ±nda ErdoÄŸan’Ä±n, Rahip Brunson’un tahliye edilmesinin ardÄ±ndan Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ± görüÅŸmek üzere telefonda konuÅŸtuÄŸu ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile 11 KasÄ±m’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Rahip Brunson’Ä±n tutuklanmasÄ±yla baÅŸlayan ve ABD’nin Türkiye’ye yaptÄ±rÄ±m kararÄ±yla devam eden kriz süreci, Brunson’Ä±n ülkesine dönmesiyle yumuÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n Paris’te yapÄ±lacak baÅŸ baÅŸa görüÅŸmede Türkiye ile ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra Suriye meselesini, Ä°dlib ve Menbic’de anlaÅŸmaya varÄ±lan yol haritasÄ±nda gelinen son durumu, Fethullah Gülen'in iadesini, YPG’ye silah yardÄ±mÄ±nÄ± ve tutuklu Halkbank Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Atilla’nÄ±n durumunu gündeme getirmesi bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

Donald Trump: ErdoÄŸanâ€™la iyi anlaÅŸÄ±yorduk

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 09:22

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