YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dergisi binasÄ±na baskÄ±n: GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar var

Ä°stanbul Sultangazi'deki YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dergisi binasÄ±na polis baskÄ±nÄ± dÃ¼zenlendi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) ekipleri, Sultangazi'deki YürüyüÅŸ dergisi binasÄ±na saat 5.00 sularÄ±nda baskÄ±n düzenledi.

BaskÄ±na özel harekat, çevik kuvvet polisleri, itfaiye ekipleri ve çok zÄ±rhlÄ± polis araçlarÄ± ile TOMA da katÄ±ldÄ±. Binada arama yapan polisler çok sayÄ±da belge ve dijital malzemeye el koydu.

Operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nanlar, saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldü. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 09:07

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