MÄ°T, Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± delillerini CIA DirekjtÃ¶rÃ¼ Haspel ile paylaÅŸtÄ±

MÄ°T yetkilileri, Ankara'ya gelen CIA DirektÃ¶rÃ¼ Gina Haspel'e Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine iliÅŸkin elde edilen deliller hakkÄ±nda brifing verdi.

ABD Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) Direktörü Gina Haspel, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin dün Ankara'da temaslarda bulundu. Daha sonra MÄ°T yetkilileri ile de bir araya gelen Haspel'e Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin elde edilen deliller hakkÄ±nda brifing verildi.

Haspel, Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürülen gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ±yla ilgili temaslarda bulunmak üzere dün Ankara'ya geldi.

Suudi yetkililerin açÄ±klamasÄ±ndan tatmin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, söz konusu olayÄ±n Türkiye ayaÄŸÄ±nda incelemelerde bulunmasÄ± için 2000'de Ankara'da görev yapmÄ±ÅŸ, Türkçeyi ve Türkiye'yi iyi bilen CIA Direktörü Gina Haspel'i görevlendirdi. Dün Ankara'ya gelen Haspel, Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na (MÄ°T) geçti. Haspel'in üst düzey görüÅŸmeler gerçekleÅŸtirdiÄŸi öÄŸrenildi. Haspel'e kamera görüntüleri ile ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n, elde edilen bulgular ve kanÄ±tlarÄ±n gösterildiÄŸi öÄŸrenildi. AyrÄ±ca BaÅŸkonsolosluk ve Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosu'nun konutunda olay yeri incelemesinde elde ettiÄŸi deliller de Haspel ile paylaÅŸÄ±ldÄ±.

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mik Pence, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Haspel'in delilleri incelediÄŸini belirterek, "Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra BaÅŸkan Trump, Amerikan halkÄ±nÄ±n deÄŸerlerini ve ulusal çÄ±karlarÄ±mÄ±zÄ± göz önünde bulundurarak bir karar verecek" dedi. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 08:53

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